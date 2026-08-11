Espectaculares imágenes del nuevo vestuario del Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou se prepara para acoger de nuevo un partido del FC Barcelona tres meses después. El conjunto de Hansi Flick regresará a su estadio el próximo 19 de agosto con la celebración del Trofeo Joan Gamper entre los azulgranas y el Al-Ahly egipcio, encuentro en el que se estrenarán los nuevos vestuarios. Por otro lado, el primer choque de LaLiga en casa tendrá lugar el jueves 27 de agosto a las 21 horas contra el Athletic Club.

El club, en sus redes sociales, ha publicado un vídeo en el que se muestran los entresijos del templo azulgrana, que presenta un aspecto mejorado desde el último partido, contra el Real Betis el pasado 17 de mayo. La empresa Limak ha aprovechado el parón veraniego para agilizar las obras en el estadio, con el objetivo de que la apertura de la tercera gradería tenga lugar durante el transcurso de la temporada 2026/27.

Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou / FC Barcelona

El objetivo inicial era abrir ese sector en octubre para aumentar el actual aforo, situado en los 62.000 espectadores. El FC Barcelona también quiere acelerar el proceso para poder trasladar a la afición rival a esa zona y acabar así con las incomodidades que algunos seguidores rivales han causado a los socios del Barça en algunos partidos, especialmente en la Champions League.

Sin embargo, los últimos plazos que se manejan ahora retrasan la apertura de la tercera gradería hasta finales del primer trimestre o incluso comienzos del segundo trimestre de 2027, entre los meses de febrero y abril.

Posteriormente, será el turno para instalar la cubierta que proteja todo el estadio. La colocación de esta obligará al Barça a volver al Estadi Olímpic Lluís Companys durante la primera vuelta de la próxima temporada, la 2027/28.