El espectacular vídeo con un dron del Barça: la tercera gradería del Spotify Camp Nou, casi acabada

La remodelación del Spotify Camp Nou sigue avanzando poco a poco. Mientras el equipo de Hansi Flick continúa contando todos sus partidos en el Estadi por victorias desde el regreso a casa, las obras avanzan a su ritmo. De hecho, la estructura de la tercera gradería ya está prácticamente levantada y ya se deja entrever la futura dimensión del campo.

El FC Barcelona ha publicado este martes a través de las redes sociales un impactante vídeo realizado con dron sobre el estado actual del Spotify Camp Nou. Obviamente, el parón de selecciones ha sido una buena oportunidad para avanzar en las obras. Y es que entre la victoria contra el Rayo del pasado 22 de marzo hasta la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid previstas para el miércoles 8 de abril, los operarios han tenido más de dos semanas para poder trabajar.

Las imágenes permiten comprobar cómo el esqueleto del tercer anillo del Spotify Camp Nou está casi completo, a falta de iniciar la siguiente fase: la colocación de las localidades. Se trata de un paso clave dentro del ambicioso proyecto de remodelación del feudo azulgrana, que avanza tras meses de trabajos intensivos.

Cabe recordar que la intención de la junta directiva del presidente electo Joan Laporta es que la tercera gradería está finalizada antes de que acabe el año 2026, aunque si algo hemos podido comprobar durante toda la fase de remodelación este que estos procesos pueden prolongarse más de lo previsto. El club acaba de recibir la licencia 1C para abrir el Gol Nord, que ha ampliado el aforo del estadio hasta los 62.000 espectadores.

El Estadi va tomando forma poco a poco. El último paso para finalizarlo será la instalación de la cubierta, aunque esto no podrá compaginarse con la disputa de partidos del equipo de Hansi Flick, por lo que el Barça deberá buscar alguna alternativa. El Estadi Johan Cruyff, tal como avanzó recientemente Laporta, es una de las opciones sobre la mesa de la directiva blaugrana.