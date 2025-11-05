El espectacular valor de traspaso de Lamine Yamal

El valor de Lamine Yamal incrementa con el paso de las semanas. El 10 del Barça, a pesar de no estar en su mejor momento futbolístico por la pubalgia que viene padeciendo desde septiembre, es el futbolista menor de 20 años con mayor valor de traspaso (350 millones de euros), según el Observatorio de Fútbol CIES.

La diferencia de Lamine respecto a sus perseguidores en esta lista es abismal. El segundo puesto lo ocupa Estevao Willian, futbolista del Chelsea. El brasileño tiene un valor de traspaso de 118 millones, ni más ni menos que 232 menos que la estrella azulgrana. El podio lo completa otro jugador del FC Barcelona, Pau Cubarsí. El central, de la misma camada que Lamine, tiene un coste de traspaso de 113 millones de euros.

Dos del Real Madrid en el top 10

Además de ellos tres, solo hay otro futbolista que supera los 100 'kilos': Franco Mastantuono. El argentino alcanza un valor de traspaso de 102 millones de euros que lo aúpan al cuarto puesto. Entre los diez primeros también hay otro delantero del Real Madrid, Endrick. El brasileño, con pie y medio fuera del club en el mercado invernal, se sitúa en la novena plaza con un valor de traspaso de 73 millones.

El resto del top 10 está formado por Zaïre-Emery, del PSG con un coste de 92 millones; Nwaneri y Lewis-Skelly, del Arsenal con un valor de 88 y 85, respectivamente; Geovany Quenda, del Chelsea cedido en el Sporting de Portugal con un precio de 80; y Lucas Bergvall, del Tottenham con 68 millones de valor de traspaso.

Por otro lado, la Premier es la liga que más menores de 20 años sobrepasan los diez millones de coste de transferencia, con 23 jugadores. Cierran el podio la Bundesliga, con 16, y la Ligue 1, con 11. LaLiga, por su parte, tiene a ocho futbolistas en esta lista, cuatro de ellos del Barça. A los ya mencionados Lamine y Cubarsí se le suman Bardghji, con un valor de 14 millones, y Héctor Fort, cedido en el Elche y con un coste de once 'kilos'.