La espectacular tercera equipación del Barça, al descubierto

El Barça ya tiene tercera equipación para la temporada 2026-27. El club azulgrana ha presentado este miércoles un diseño inspirado en el sentimiento de soñar con jugar algún día para el Barça y que recupera una combinación de colores que ya tuvo una gran acogida en el pasado: ‘verde frost’ y ‘cactus dust’.

La camiseta incorpora detalles en un verde más oscuro y un cuello azulado, en una propuesta fresca, veraniega y diferencial que rompe con los tonos más habituales del conjunto azulgrana.

Según explica el propio club, el diseño "reivindica a una generación de jugadores que ha crecido soñando con defender el escudo del club". Una idea que conecta directamente con una de las señas de identidad del Barça: futbolistas que crecieron imaginándose con la camiseta azulgrana y que terminaron convirtiendo ese sueño en realidad.

La nueva tercera equipación también incorpora un importante componente nostálgico. El diseño recupera la estética de algunas de las camisetas que marcaron los años noventa, con la Kappa del ‘Dream Team’ como una de sus principales referencias.

Aquella camiseta, utilizada como segunda equipación, acompañó a una generación icónica con futbolistas como Romario. También recuerda a otro modelo de la misma época, el que vistieron Ronaldo Nazário y sus compañeros con Bobby Robson en el banquillo.

Fue precisamente con una camiseta de este estilo con la que el Barça disputó la final de la Recopa de 1997 ante el PSG. El conjunto azulgrana se impuso por 1-0 en Rotterdam, con un gol de Ronaldo Nazário, y conquistó uno de los últimos grandes títulos europeos de aquella generación.

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La camiseta estará a la venta desde hoy en exclusiva en las tiendas físicas y online del FC Barcelona y de Nike. A partir del 17 de agosto llegará también al resto de puntos de venta. Con esta tercera equipación, el Barça quiere celebrar "una historia que solo el Barça puede contar: la de quienes crecieron siendo culés antes de convertirse en los jugadores que hoy defienden los colores del conjunto azulgrana". Una camiseta que mira al pasado, pero que tiene como principal protagonista un sentimiento que sigue intacto: el de soñar con jugar algún día en el Barça.