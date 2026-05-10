FC BARCELONA
Espectacular mosaico para calentar el clásico: "Força Barça"
El Camp Nou se transformó en un mosaico de colores azulgrana y la bandera catalana para dar la bienvenida al equipo
El Spotify Camp Nou presentaba este domingo una imagen espectacular antes del inicio del clásico. Las gradas del estadio azulgrana, todavía en obras con el tercer anillo pendiente de completar, registraban un lleno absoluto y un mosaico vibrante que llenaba el recinto de color de arriba abajo.
El diseño, de corte clásico, combinaba los colores azul y grana de la entidad con la 'senyera' en el fondo —amarillo y las cuatro barras rojas— y el mensaje "FORÇA BARÇA" como remate final. Miles de cartulinas alzadas al unísono formaban una imagen contundente, de las que identifican al barcelonismo en los grandes días.
El club había trabajado para que el recibimiento estuviera a la altura de la ocasión. Y lo estuvo. Lleno total en las gradas, color por todos lados y un ambiente de los que solo se viven en los partidos grandes. El Camp Nou, aun en plena remodelación, demostró una vez más que la afición no necesita el tercer anillo para crear un espectáculo en las gradas.
El mosaico es una de las tradiciones más arraigadas del barcelonismo. Una forma de decirle al equipo, antes de que suene el pitido inicial, que el estadio está con ellos. Este domingo, con el Spotify Camp Nou a reventar y el rival de máxima exigencia en el horizonte, el mensaje llegó alto y claro desde las gradas.
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