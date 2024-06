¡Espectacular golazo de Héctor Fort!

El Barça Atlètic, tras empatar en el último instante del partido ante el Córdoba en el Johan Cruyff, viajó a tierras andaluzas con la necesidad de ganar para subir a Segunda División. Así lo asumió Rafa Márquez en la previa y así lo asumió el equipo nada más saltar al césped, con un ímpetu y una ilusión, la misma que ha mostrado durante toda la temporada, para superar a su rival.

Lo intentó desde el inicio, hundiendo al Córdova en su área, sintiéndose superior, poderoso. Con un Faye en el centro de la defensa segurísimo de lo que estaba haciendo. Con un centro del campo liderado por Marc Casadó, celebrando, pero olvidando al mismo tiempo, que todo está por hacer y que la renovación es solo un paso más en su carrera hacia la primera plantilla.

Como Héctor Fort, al que no solo no le afecta el hecho de ir arriba y abajo, primer y segundo equipo, sino que se lo toma como un aliciente. Suya fue la primera segunda gran ocasión del partido, convirtiéndose en un puñal por banda derecha. Disparó fuera y mal. En la segunda no falló. Arrancó robando en campo propio, pared deliciosa, de esas que hay que ver y es difícil describir, para lograr un pasillo hacia el área. Llegó a ella y, de disparo cruzado certero, superó al meta andaluz.