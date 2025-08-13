Espectacular avance en las obras del Spotify Camp Nou

Las obras del Spotify Camp Nou avanzan sin descanso. El Barcelona quiere regresar a casa para la cuarta jornada liguera, en el que será el primer encuentro de los de Hansi Flick como locales. En este sentido, pese a que los azulgranas aún no tienen los permisos necesarios para la reapertura, Can Barça ya va cogiendo forma para ser estrenado cuando así lo indique el club.

Los canales oficiales de la entidad barcelonista han compartido los avances del templo culer. En las imágenes ya se puede ver el césped definitivo con las líneas que delimitan el terreno de juego ya trazadas, así como los asientos del primer anillo del estadio colocados. También se pueden ver lo que serán los banquillos y su zona técnica, los cuales tienen un diseño muy parecido al que había anteriormente, así como parte del interior del estadio.

Culers, acompañadnos al Spotify Camp Nou! 🏟️👀 pic.twitter.com/XFIFcrRdOl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 13, 2025

Asimismo, se destaca la localidad donde estará situada la Grada d'Animació durante los partidos. En este caso, habrá una gran diferencia con los años anteriores: el Gol Nord dejará de ser el espacio para los 1.300 aficionados que estén en la Grada.

La zona se desplazará hasta al Gol Sud, donde, además, se están instalando unos 'rail seats', un modelo que permite a los aficionados poder estar de pie durante los partidos y también tener un asiento asignado, un hecho recogido por la normativa de la FIFA y la UEFA.

📍 Spotify Camp Nou 😍💙❤️ pic.twitter.com/NyrO20lr3n — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 13, 2025

Por otro lado, las fotografías también muestran los asientos VIPS ya preparados para ser estrenados. En este sentido, el Barça está trabajando con LaLiga la validación de los informes financieros auditados para conocer los márgenes salariales con los que trabajará la entidad blaugrana esta temporada, donde estas localidades tienen un peso importante, puesto que el club las vendió por 100 millones de euros.

Empieza la cuenta atrás para el regreso

El objetivo del Barça es reabrir el Spotify Camp Nou para la cuarta jornada de la Liga. Esta sería el fin de semana del 13 y 14 de septiembre ante el Valencia, tras el primer parón de selecciones de la temporada. La semana pasada, el Ayuntamiento ya aprobó a apertura por fases del campo, por lo que a medida que avancen las obras, irán dando la licencia de Primera Ocupación de forma progresiva.

No obstante, en el mes de septiembre también empieza la Champions y la UEFA obliga a jugar todos los partidos de la primera fase en un mismo estadio. En este sentido, cabe destacar que en el último informe de la ECA, según 'RAC 1' habrían constatado más de 200 deficiencias, aunque fuentes consultadas por SPORT señalaron que en la mayoría de casos son irregularidades habituales en estas revisiones y de fácil resolución.