Los especialistas alertan sobre el riesgo de lesión con los jóvenes

Javier Clemente ha alzado la voz en Radio Marca sobre la alarma desatada después del 'caso Gavi' por las lesiones graves que sufren los futbolistas más jóvenes. El Barça, además de Gavi, ha visto como Ansu, Bernal y Balde pasaban por la desgracia de romperse de larga duración, mientras Fermín, Cubarsí y Lamine Yamal se han librado de este mal.

La pregunta de SPORT a grandes especialistas en la materia es clara: ¿Por qué ocurren? Las respuestas llegan de profesionales con mucha experiencia como el doctor en medicina del deporte, Toni Tramullas, y el entrenador y ex coordinador en la preparación física con Ronald Koeman en el Barça, Albert Roca.

En ambos casos alertan del peligro que corren los jóvenes. Tramullas recuerda que "estamos hablando de una profesión de riesgo como estar en la élite del fútbol en una edad tan prematura, aplicada a niños y niñas que están creciendo física y mentalmente".

El doctor Toni Tramullas es un gran especialista en medicina del deporte / JAVI FERRANDIZ

Tramullas apunta que "la previsión de las lesiones no existe, no se puede prever del todo, es algo multifactorial, una palabra clave, para mí, es mitigar, reducir el número de lesiones producidas por muchos factores". La alimentación o el descanso son fundamentales.

Una manera de estar sobre aviso es a través de "un estudio genético que te permite saber si los chicos y chicas tienen predisposición de lesión en los músculos, tendones o ligamentos".

No aislarse en el fútbol

En base a este estudio, luego se pueden realizar "entrenamientos personalizados". El físico influye, pero también el aspecto psicológico y que los futbolistas no se centren solo en el fútbol, sino que "lleven una vida paralela, estudiando inglés, por ejemplo, o con otro tipo de actividades y relacionarse con otros amigos no procedentes del fútbol". De esta manera, los jóvenes pueden superar mejor "la presión que reciben de sus propios clubs y en algunos casos de sus familias, que los aprietan con 12-13-14 años para que lleguen".

A este factor hay que añadir otros como "la buena alimentación, trabajar la fuerza de un jugador de 13 o 14 años y la gestión de partidos o minutos". Tramullas advierte que "un jugador que está en la élite de forma prematura, puede ser que a los 28 o 29 años ya no esté jugando, por ello hay que hacer una valoración muy detallada sobre el trabajo de los jóvenes".

Hansi Flick, junto a uno de sus ayudantes, Marcus Sorg / Valentí Enrich

Tramullas considera que este grupo de especialistas, médicos o preparadores físicos, deben tener el apoyo del entrenador de turno. En esta situación, el doctor destaca que "Hansi Flick, sin conocerlo personalmente, es un gran referente porque me da la impresión que hace caso de los miembros de su staff, si un futbolista debe jugar media parte, lo hace, si son unos minutos, igual... esto es un trabajo de equipo como los ingenieros de Fórmula 1, hay los ingenieros y luego el jefe toma la decisión".

Hansi Flick advirtió de que "el ego mata el éxito", una teoría a la que Tramullas se apunta y que le hizo especial ilusión escucharla porque acababa de leer el libro 'El ego es el enemigo' de Ryan Holiday, "sobre la importancia de trabajar en equipo, no solo con deportistas de élite, sino en todo en general".

Gavi, Pedri o Balde

Albert Roca, por su parte, también coincide con Toni Tramullas en que hay muchas variables que influyen en las lesiones y recuerda que "a nivel físico, una persona hasta los 25 años puede estar evolucionando, no está consolidado y siempre hay que tener en cuenta cada caso en particular".

Roca estaba en el staff de Ronald Koeman cuando debutó Gavi con el primer equipo y apunta que a sus 17 años ya era "un jugador muy completo, de fibra rápida", si bien puede pasar, como con todos que "llega un momento en el que puedes caer por la exigencia del calendario y el nivel de participación en los partidos".

Albert Roca, trabajando con Riqui Puig ejercicios de fuerza / © MIGUEL RUIZ

En el aspecto físico, Roca impulsó en el Barça "un trabajo de fuerza para prevenir lesiones por las tardes", algo que se continúa realizando, para ir con cuidado con "la cadena muscular y articulaciones porque hablamos de un deporte complicado". El técnico pone el acento en "el tren inferior, las piernas, desde los dedos del pie hasta la cadera".

En este sentido, aclara que los "el trabajo personalizado es básico. Los velocistas tienen más tendencia a la lesión por la explosividad" y habla de la situación de Pedri, otro futbolista al que ayudó a crecer con Koeman: "Pedri puede jugar 70 partidos, aunque también tuvo sus problemas, el estrés es algo que influye y ahora se ha adaptado mucho mejor a la alta competición. Sus fibras no son tan explosivas, podríamos decir que es más diesel, que otro tipo de futbolista como puede ser Balde".

El semáforo rojo

Con Roca tenían un baremo claro en el Barça. "Si un jugador llegaba a los mil minutos se ponía el semáforo rojo, pero luego vienen otros factores para un entrenador como si el partido es muy importante, si se juegan el cargo o no tienen a ninguno más".

Thierry Henry conversa con Albert Roca en la etapa en que el técnico formaba parte del staff de Frank Rijkaard / JOSEP MARIA AROLAS / EDECASA

Albert Roca es partidario de que "los jugadores vitales deben descansar y rotar" por los muchos motivos que pueden llevarles a lesión, entre los que añadió "los viajes, que no se tienen en cuenta, todo lo que es la recuperación invisible. Es muy importante la implicación de los médicos, recuperadores y psicólogos para coordinar el estrés".

El concepto global del análisis de los expertos es que a menudo "se corre demasiado", aunque como apunta Tramullas, "la sociedad no está preparada para prohibir". La prudencia debe mandar y el crecimiento de los miembros de los staff técnicos no es un capricho, sino una necesidad para los futbolistas.