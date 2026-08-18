Espart, la gran novedad del último entrenamiento

El Barça se ha ejercitado esta mañana con una sola novedad: la presencia de Xavi Espart, que ha regresado tras descansar el lunes por gestión de cargas. El canterano está viviendo un verano atípico, ya que renunció a hacer vacaciones cuando terminó el Europeo sub-19 para incorporarse directamente a la pretemporada del primer equipo.

Espart sabía que se estaba jugando un sitio en el primer equipo y optó por tratar de convencer a Flick durante estas semanas. La apuesta no le ha podido salir mejor y está siendo titular en los amistosos, demostrando su polivalencia: ha jugado de lateral derecho y al lado de Bernal en el mediocampo. Espart lleva tres temporadas jugando de lateral derecho, tanto en el juvenil como en el filial, pero se formó como mediocentro y con España brilló en esta posición: marcó dos goles decisivos.

El canterano apunta a formar parte de la plantilla del primer equipo, sobre todo teniendo en cuenta las palabras de Flick. El alemán lo comparó con Lahm la temporada pasada y hace unos días aseguró que lo estaba viendo "a un nivel top". Espart juega a menudo de lateral, pero tiene el IQ de un mediocentro clásico de La Masia. Su lectura le permite generar ventajas casi sin necesidad de hacer nada extraordinario.

La sesión, la última antes del Gamper de este miércoles, también ha contado con el resto de futbolistas del juvenil y del filial que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. Son los casos de Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara, Orian Goren, Jordi Pesquer, Hamza Abdelkarim y Eder Aller.

La semana del Barça

Como ya ocurrió el lunes, Pedri y Gavi ya se entrenan con el grupo tras no participar en el amistoso ante el Basilea. La semana tendrá su primer gran momento mañana, con la disputa del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly, a las 20.00 horas. Será el último test del Barça antes del estreno oficial, previsto para el domingo a las 21.30 horas en el campo del Elche.

Noticias relacionadas

A pesar de la cercanía del debut liguero, el mercado sigue siendo el gran protagonista. Tras los fichajes de Rodri y Cancelo, el Barça ya está totalmente focalizado en el fichaje de un '9'. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo, aunque el Atlético, de momento, no ha cambiado su postura de no venderlo al Barça. Además del delantero centro, el club azulgrana también trabaja en la posibilidad de incorporar un central antes de que se cierre el mercado.