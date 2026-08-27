Espart y Fariñas, dos renovaciones en cola en el Barça

Dentro de toda la ristra de cosas que tienen pendientes Deco y la secretaría técnica, está abordar varias renovaciones. Lógicamente, estos días los esfuerzos se centran en intentar hacer un último esfuerzo por Julián y poder incorporar el deseado ‘9’ que quiere Hansi Flick. Tener una alternativa sólida y fiable para esa demarcación es la gran prioridad, pese a que el propio Flick, Laporta y compañía han dejado claro públicamente que es o Julián o nada.

Espart brilló ante el Elche / FCB

Pero si algo lleva haciendo este verano el Barça es trabajar con discreción y explorando vías que no eran las que estaban en ese momento en el tablero como más probables. Por ejemplo, Gordon llegó cuando todos los focos estaban puestos en Joao Pedro y en el viaje de Deco a Londres. Fue por algo distinto a lo que se creía en ese momento. Además, tal y como informamos ayer en SPORT, la idea vuelve a ser la de fichar un central zurdo.

Álvaro Cortés se marcha del club barcelonista, precisamente, empujado por esta prioridad que ha señalado el club, que no es otro que reforzar el centro de la zaga. Ya cuenta Flick con Christensen, Gerard Martín, Kounde y Pau Cubarsí, con Eric Garcia como comodín.

Objetivos

Como decíamos, Anderson da Souza ‘Deco’ tiene pendiente sellar varias renovaciones. Entre ellas, la de Xavi Espart. El de Vilassar tendrá ficha del primer equipo esta temporada. Se lo ha ganado a pulso después de hacer una pretemporada fantástica. El maresmense empezó el 13 de julio sin saber si iba a formar parte del primer plantel. Trabajando con ese objetivo sabiendo que había opciones de tener que buscarse un destino dependiendo de cómo fuese todo.

Xavi Espart: "'Me he sentido muy cómodo en esta posición" / FC BARCELONA

Pero ya desde el principio (llegó en un gran estado de forma tras disputar el Europeo sub-19) las sensaciones fueron muy buenas, Flick lo alabó públicamente. En cada amistoso que jugaba dejaba mejor poso. En el Gamper jugó como centrocampista y estuvo muy bien. Y en Elche lo hizo de lateral zurdo. Esta acumulación de buenas actuaciones empujó al club a premiarlo con esa ficha de primer plantel. Y, a priori, se ha apalabrado una mejora de contrato cuando termine el mercado.

Fariñas, idea que siga y renueve

Además, según puede saber SPORT, con Brian Fariñas también se han iniciado conversaciones para ampliar y mejorar su vinculación. Ya contamos en este diario que seguiría en el primer plantel salvo giro de guion en este final de mercado. Y sigue siendo la idea ahora mismo. En caso de que se confirme que se mantiene en la plantilla con Flick se abordará su renovación. Dos carpetas a abordar a partir de septiembre.