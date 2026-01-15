El Espanyol negocia el fichaje de Ángel Alarcón y el Barça, atento

El Espanyol ha puesto sus ojos en Ángel Alarcón, exjugador del FC Barcelona y actualmente en las filas del Oporto. Según ha informado Matteo Moretto en diario Marca, el club blanquiazul ya ha iniciado los primeros contactos para explorar una posible incorporación del extremo español, que figura como uno de los nombres prioritarios para reforzar las bandas.

Las conversaciones entre las partes estarían en marcha y el exazulgrana encajaría en lo que busca la dirección deportiva. El atacante llegó al Oporto procedente de la cantera azulgrana y esta temporada ha alternado presencia entre el primer equipo y el filial del conjunto portugués. En el Oporto B ha disputado ocho partidos en la segunda categoría lusa, mientras que con el primer equipo ha participado en varios compromisos oficiales entre Liga, Europa League y Copa de la Liga.

El posible fichaje por el Espanyol no solo tendría impacto en el conjunto perico. El FC Barcelona sigue muy pendiente de la operación, ya que cuando Alarcón salió rumbo al Oporto, el club azulgrana se reservó el 50% de una futura venta. Cualquier traspaso supondría, por tanto, un ingreso directo para las arcas del Barça. En este sentido, habrá que ver si el interés del Espanyol es lograr una cesión o un traspaso.

Ángel Alarcón debutó ante el Cádiz / LALIGA

Pasado en La Masia y debut con Xavi

Formado en La Masia, Alarcón fue una de las promesas más destacadas de su generación y llegó incluso a debutar con el primer equipo del Barça a las órdenes de Xavi Hernández. Su aterrizaje en Portugal, sin embargo, no fue sencillo. Las lesiones fueron decisivas, en este sentido, durante su etapa en el Barça para entender su salida.

El técnico del Oporto, Francesco Farioli, reconoció que el jugador necesitó un periodo de adaptación: inicialmente fue enviado al segundo equipo para ganar ritmo y adecuarse a la exigencia física del club. Aquella etapa resultó decisiva para su evolución, hasta el punto de convencer al entrenador y ganarse un sitio en la dinámica del primer equipo, donde no ha logrado consolidarse.

Hace unas semanas Farioli destacó el crecimiento del futbolista y sobre todo su potencial. “Creo que definitivamente es un jugador que puede ayudar al equipo teniendo un gran impacto siendo titular o saliendo desde el banquillo”. Sin embargo, en los últimos cinco partidos ligueros solo ha jugado 43 minutos.