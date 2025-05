Espanyol - Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Barça se enfrenta al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 36 de Liga, en un encuentro que, en caso de victoria, supondría la consecución del título del campeonato nacional por parte de los azulgranas.

Tras la victoria en el clásico del pasado domingo, los de Hansi Flick están solo a noventa minutos de ganar su vigesimoctava Liga. Por eso mismo, en caso de que el Madrid haga los deberes este miércoles contra el Mallorca, la primera oportunidad de proclamarse campeones llegaría ante el Espanyol.

Por su parte, los pericos tendrán que salir con todo. Los catalanes solo tienen 38 puntos y aún no están matemáticamente salvados de cara a la siguiente temporada. No obstante, los de Manolo González no están pasando por una buena racha.

Los blanquiazules solo han ganado un partido de los últimos cinco enfrentamientos que han disputado. Fue contra el Getafe y acabó con un solitario gol de Marash Kumbulla. Por otro lado, empataron ante el Valencia y perdieron contra el Villarreal, Betis y Leganés.

El Barça, por su parte, solo ha perdido cinco veces en el presente curso. Es más, la última derrota fue el 21 de diciembre contra el Atlético de Madrid en Montjuïc, en un encuentro que acabó 1 a 2 con un gol de Sørloth en el último minuto.

Partido de alto riesgo

Hace dos temporadas el Barcelona ya se proclamó campeón de Liga en el RCDE Stadium. Sin embargo, la consecución del título fue manchado por la invasión de campo de varios aficionados pericos mientras que los azulgranas celebraban en el centro del terreno de juego.

Por eso mismo, para este encuentro, se ha decidido reforzar la seguridad en determinadas zonas del campo y disponer de un blindaje especial por parte de los Mossos d'Esquadra.

HORARIO DEL ESPANYOL - BARCELONA

El partido entre Espanyol y Barcelona, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo jueves 15 de mayo a las 21.30 horas.

DÓNDE VER POR TV EL ESPANYOL - BARCELONA

El partido entre el Espanyol y el Barcelona se podrá ver en televisión a través de Movistar LALIGA TV. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.