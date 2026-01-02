Espanyol - Barcelona: horario y dónde ver por TV el derbi de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

El Barça arranca 2026 con uno de los partidos más señalados del calendario. El equipo de Hansi Flick visita el RCDE Stadium para medirse al Espanyol en el primer derbi de la temporada, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga. Un duelo con carga ambiental extra por el regreso de Joan Garcia a Cornellà defendiendo la portería azulgrana tras nueve temporadas como perico.

El derbi abre un enero exigente para el Barça, con la Supercopa de España en el horizonte inmediato, pero antes toca pasar por Cornellà en un partido que nunca es uno más y en el que el conjunto azulgrana no puede fallar si no quiere irse a Arabia con el Madrid pisándole los talones en LaLiga.

Cómo llegan al derbi

En lo deportivo, el derbi llega marcado por la gestión de efectivos en el conjunto azulgrana. La principal novedad de la semana fue la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento a 48 horas del choque. El canterano acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero abandonó las instalaciones sin ejercitarse con el grupo. Desde el club se trasladó que se trató de un malestar general, sin gravedad, y su presencia en Cornellà no debería peligrar, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución.

Más allá del ‘10’, el trabajo del equipo transcurrió con normalidad durante la semana. Pedri apunta a la titularidad tras entrenar sin problemas desde el regreso del parón, mientras que Dani Olmo apura sus opciones para recibir el alta médica y entrar en la convocatoria, aunque sea como revulsivo. Araujo, por su parte, mantiene buenas sensaciones aunque todavía tiene que decidir si se ve preaprado para volver a la competición.

El Espanyol, consciente del contexto y de lo que se juega, prepara un ambiente intenso para recibir a su exguardameta. En lo que se refiere a efectivos, Manolo González recupera a Edu Expósito, que se retiró antes de tiempo en el primer entrenamiento tras el parón, y completó la última sesión junto al resto de compañeros. También se ejercitaron con normalidad Ramon Terrats y Javi Puado, ya recuperados de sus respectivas lesiones

Horario del Espanyol - Barça

El partido se disputará a las 21.00 horas el sábado 3 de enero en el que será el primer derbi de la temporada y el primer partido de 2026 para ambos equipos. El duelo, con grandes medidas de seguridad, se jugará en el RCDE Stadium.

Dónde ver el derbi Espanyol - Barça

El derbi entre pericos y culés podrá verse en directo por Movistar LaLiga en los diales de M54 y O110 en las respectivas plataformas. También en M7, VER PARTIDO y Orange Fútbol 1 (107). Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.