RCD Espanyol - FC Barcelona, en directo: última hora del derbi del regreso de Joan Garcia, en vivo

La Curva tiñe Barcelona de blanquiazul

Alrededor de 200 carteles han impregnado toda Barcelona con frases favorables al Espanyol o en contra del Barça. Principalmente, se han colocado en las marquesinas de autobús y han ocupado los sitios más emblemáticos de la Ciudad Condal, como la Sagrada Familia, Passeig de Gràcia o Plaça Universitat. Los 'culpables' de esta acción han sido miembros de La Curva.

La Curva es uno de los grupos de animación más conocidos del Espanyol y han llenado la ciudad de mensajes como: "Barcelona blanquiazul", "F***FCB" o 'L'Orgull de Barcelona". La propia Curva, además de la Juvenil 1991, han organizado para esta tarde un recibimiento multitudinario al autobús de su equipo, que llegará unas dos horas antes de que arranque el partido en Cornellà

Lee aquí la noticia con las imágenes