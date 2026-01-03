En directo
RCD Espanyol - FC Barcelona, en directo: última hora del derbi del regreso de Joan Garcia, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT la previa del RCD Espanyol - FC Barcelona correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025/26
La Curva tiñe Barcelona de blanquiazul
Alrededor de 200 carteles han impregnado toda Barcelona con frases favorables al Espanyol o en contra del Barça. Principalmente, se han colocado en las marquesinas de autobús y han ocupado los sitios más emblemáticos de la Ciudad Condal, como la Sagrada Familia, Passeig de Gràcia o Plaça Universitat. Los 'culpables' de esta acción han sido miembros de La Curva.
La Curva es uno de los grupos de animación más conocidos del Espanyol y han llenado la ciudad de mensajes como: "Barcelona blanquiazul", "F***FCB" o 'L'Orgull de Barcelona". La propia Curva, además de la Juvenil 1991, han organizado para esta tarde un recibimiento multitudinario al autobús de su equipo, que llegará unas dos horas antes de que arranque el partido en Cornellà
"Queremos la cabeza de Joan", un cántico lamentable
A escasas horas del partido, un sector de la afición del Espanyol ya ha protagonizado un episodio lamentable al respecto.
Esta noche, varias decenas de ultras pericos han calentado el derbi con un cántico deplorable: “Queremos la cabeza de Joan”. El vídeo se ha viralizado rápidamente en las redes sociales
Buenos días! ¿Ganas de derbi? En SPORT te traemos toda la previa
