Espanyol - Barça: alineaciones probables de la jornada 18 de Liga

El FC Barcelona arranca el 2026 con un partido de altura: el derbi contra el Espanyol. Los blaugranas visitarán el RCDE Stadium el sábado 3 de enero (21:00 horas) en un encuentro correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.

Los de Hansi Flick llegan a este encuentro como líderes en solitario con 46 puntos, cuatro más que el Real Madrid, segundo, con 42. Además, desde la derrota en Stamford Bridge, cuentan todos sus partidos por victorias: siete (cinco en Liga, una en Champions y otra en Copa).

Por su parte, los de Manolo González llega en un estado de forma inmejorable: quinto en la clasificación con 33 puntos (y un partido menos) y establecido en posiciones europeas desde hace dos meses. A pesar de haber caído en la primera ronda de la Copa frente al Atlético Baleares, encadena cinco jornadas venciendo en la competición doméstica.

El protagonista

Sin ninguna duda, en los días previos a este partido todos los focos han apuntado a una persona: Joan Garcia. El portero del Barça se enfrentará por primera vez a su exequipo y lo hará visitando el estadio que le ensalzó como el mejor guardameta de la temporada pasada. La afición perica no le ha perdonado esta 'traición' y le esperará con un recibimiento de lo más hostil.

El de Sallent, ajeno al ruido externo, está preparado mentalmente para un encuentro de tal intensidad. Ha pasado las vacaciones navideñas en familia y ha desconectado unos días con su pareja en Praga. No está preocupado por lo que pueda suceder y se siente fuerte.

Con la voluntad de rebajar la tensión establecida en el ambiente, únicamente, por la masa social blanquiazul, el Espanyol emitió un comunicado en el que hizo "un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de nuestra afición", a la vez que confirmaba la prohibición de cualquier distintivo del FC Barcelona en todas las zonas del estadio y la instalación de una red entre la grada y ambas porterías para evitar el lanzamiento de objetos.

En el apartado de bajas, por parte del FC Barcelona están aseguradas las de Gavi y Christensen y la duda de Roony Bardghji; a la espera de conocer la decisión que tomará Flick con Araujo, quien regresó a los entrenamientos el lunes tras un mes de retiro espiritual. Lamine Yamal no entrenó el jueves por malestar general, pero estará con el equipo sin problemas, al igual que Dani Olmo, ya recuperado de la luxación en el hombro. Por parte del Espanyol, regresarán Javi Puado y Ramon Terrats; mientras que la única baja será Pickel.

Alineaciones probables

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Pere Milla.

Barça: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.