El Espanyol advierte por Joan Garcia

El Espanyol no tiene aún confirmación oficial sobre la salida de Joan García y sobre la decisión final que habría tomado el portero. El club blanquiazul está a la espera de que los agentes o el propio portero indique su destino y lo haga en las próximas horas. Y la advertencia es clara: si Joan García se decide por el Barça, algo que ya está prácticamente acordado, se remitirá al entorno del guardameta para que acudan a la sede de la Liga a depositar los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión, más el IPC. No habrá negociación, ni contacto directo entre los clubs.

La entidad blanquiazul tenía ya muy claro desde hace meses que Joan García iba a volar a finales de temporada. Su sensacional temporada y el hecho de tener una cláusula asumible le abrían la puerta y el escenario que se barajaba era de ingresar los 25 millones de su cláusula, aunque en algunos momentos se meditó abrir alguna negociación siempre que fuera interesante para el club.

De hecho, el Espanyol sí confirmó a los agentes del jugador la posibilidad de abrir negociaciones con equipos de fuera de la Liga española en el caso de se hubiera querido pagar un traspaso. O bien los plazos o bien realizar algún tipo de acuerdo con contraprestaciones deportivas si fuera el caso. Es escenario ya se planteó con el Arsenal el verano pasado, pero finalmente no hubo acuerdo.

La negociación hubiera sido válida para todos los equipos, menos el Barça. Y aquí ni habrá plazos ni nada. El Espanyol empieza a tener claro que Joan García se va al eterno rival y no habrá facilidades de ningún tipo. Es más, esperan que todo esto se solucione ya en los próximos días para que el club blanquiazul pueda planificar la temporada con más tranquilidad. El dinero que se ingresará será clave para poder fichar cinco o seis jugadores de cara el nuevo proyecto.

El Espanyol tiene el compromiso por parte del portero y su entorno que su salida se hará lo antes posible y no se va a anunciar nada hasta que el dinero de la cláusula esté ya ingresado, algo que podría suceder a finales de esta semana o, como muy tarde, a principios de la próxima. El club blanquiazul mantiene que aquí poco puede hacer, ya que es una elección personal por parte de Joan García, que ejercitará el contrato firmado para poder salir del Espanyol. Sí que es cierto que en los días posteriores a la finalización de la Liga, Joan García dio a entender internamente que no se iría al Barça, pero no contaba con la ofensiva total que ha realizado el club blaugrana.

A Joan García y a su entorno le ha sorprendido la determinación y la rapidez con la que ha actuado el Barça en las últimas horas pasando a presentar una oferta en tiempo récord y ha plantearle un plan deportivo muy atractivo para su futuro. Incluso, la claridad con la que le ha hablado el Barça sobre su titularidad este próximo curso se quede o no Ter Stegen en el equipo. Este hecho y el frenazo en algunas negociaciones con las mejores propuestas que tenía de la Premier habría hecho decantar la balanza a pesar del componente emocional que supondrá su salida del Espanyol al Barça.