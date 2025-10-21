El Olympiacos, una 'franquicia' de LaLiga en Grecia

La mayoría de los grandes clubes europeos que compiten por la Champions tienen un denominador común en sus banquillos: sus entrenadores son españoles. Real Madrid, Manchester City, Arsenal o PSG son algunos de los ejemplos. Pese a que no está en ese escalón de exigencia, la directiva de Olympiacos lleva años apostando por técnicos españoles para dirigir a sus equipos.

Mendilibar, el último en esta lista, aterrizó en El Pireo en febrero de 2024, en un intento a la desesperada para solucionar los malos resultados. Aunque no tuvo tiempo para remontar en liga, el de Zaldívar hizo historia al levantar la Conference League, el primer título europeo de los griegos. Un año después, 'Mendi' conquistó la competición doméstica y la copa en su primera temporada completa al frente.

El primer entrenador español que pasó por Olympiacos fue Pep Segura, un viejo conocido del FC Barcelona. El catalán, jefe de deportes del club azulgrana hasta 2019, estuvo dos meses en el banquillo del Pireo, de marzo a mayo de 2018. Aunque su etapa fue breve, el técnico catalán sumó ocho triunfos en diez partidos para ganar liga y copa, antes de incorporarse al fútbol base del Liverpool.

Tras él, Olympiacos firmó a Ernesto Valverde, quien dejó un grato recuerdo en El Pireo. En su primera etapa, en 2009, el actual entrenador del Athletic conquistó liga y copa, mientras que entre 2010 y 2012, en su segundo periplo en tierras helenas, volvió a levantar el doblete, además de una tercera liga. Unos meses después, en febrero de 2013, la directiva optó por Míchel González, quien alzó dos ligas y una copa antes de ser destituido en enero de 2015. Aun así, el entrenador madrileño regresó en 2022, en una experiencia opuesta a la primera, pues fue cesado a media temporada.

Inicio de una etapa convulsa

La suerte de Olympiacos con los entrenadores españoles varío de repente. En junio de 2016, Víctor Sánchez del Amo, que había sido asistente de Míchel, cogió las riendas del equipo, pero abandonó el barco antes incluso de arrancar la campaña. Por ello, la directiva griega dejó de apostar por técnicos nacidos en España hasta enero de 2018, cuando incorporaron a Óscar García Junyent para revertir la dinámica. No obstante, el catalán no logró el acometido y fue destituido en abril, tras solo trece duelos al mando.

Los dos últimos españoles antes de Mendilibar tampoco perdurarán en el recuerdo de los aficionados de Olympiacos. En la temporada 2022-23, Carlos Corberán llegó al Pireo con la campaña a punto de comenzar, después de que Pedro Martins decidiera abandonar el proyecto con la planificación ya hecha. El resultado no fue el esperado y el actual técnico del Valencia se marchó tras siete partidos.

En verano de 2023, Diego Martínez se hizo con el puesto, pese a su infructuosa experiencia en el Espanyol. Aunque el equipo seguía vivo en la Conference, que posteriormente ganarían con Mendilibar, el dueño de Olympiacos, el polémico Marinakis, lo destituyó en diciembre, pues estaban a cuatro puntos del liderato. Con 'Mendi', los resultados de los entrenadores españoles vuelven a dar sus frutos en El Pireo, al menos hasta verano de 2026, cuando el preparador vasco acaba su contrato.