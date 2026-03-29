España tranquiliza al Barça con Lamine Yamal

El FC Barcelona afronta la segunda tanda de partidos del parón de selecciones con inquietud tras la lesión de Raphinha. Hansi Flick se ha quedado sin una piedra angular de su proyecto en un tramo de la temporada delicadísimo en el que cualquier baja puede ser decisiva en la lucha por la Liga y la Champions League. El conjunto blaugrana se 'agarra' a futbolistas como Lamine Yamal o Pedri para seguir confiando en sus opciones de levantar los dos títulos.

En el club catalán existe cierta preocupación con la carga de minutos de Lamine. El genio de Rocafonda, indiscutible líder ofensivo del Barça y más sin Raphinha, disputó más de una hora del amistoso de la selección española contra Serbia. Aunque sus problemas en el pubis forman parte del pasado y el '10' ha ofrecido un extraordinario nivel en las últimas semanas, desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper se desea que Luis de la Fuente no corra ningún tipo de riesgo con su estrella de cara al duelo ante Egipto de este martes en el RCDE Stadium. Cabe recordar que el extremo culé empezó la concentración de la 'Roja' al margen del grupo e hizo trabajo de bicicleta estática.

La Federación Española, sin embargo, ha tranquilizado al Barcelona con la situación de su canterano. La comunicación entre Deco y Karanka, director técnico y de desarrollo de la selección, es buena y fluida. La RFEF siempre busca lo mejor para los futbolistas tal como explicó De la Fuente en rueda de prensa y ha trasladado a la entidad blaugrana que se gestionarán con prudencia los minutos y la carga tanto de Lamine como del resto de sus compañeros. Ayudará, en este sentido, que el encuentro contra Egipto se dispute en Cornellà y, por tanto, todos los futbolistas culés se ahorren el viaje.

Lamine Yamal, durante el partido de España contra Serbia / Europa Press

Gestión de minutos

Lamine disputó 63 minutos sin problema contra Serbia, se ha ejercitado con normalidad y la idea del seleccionador es seguir repartiendo los minutos. Lamine siempre quiere jugar y estar sobre el césped como todos los grandes futbolistas, pero en el segundo (y último) amistoso de la ventana internacional la idea de España es seguir preparando el Mundial del próximo verano teniendo muy claro el tramo del curso en el que nos encontramos. Obviamente, el interés de todas las partes que no se tenga que lamentar ningún contratiempo físico.

Lamine Yamal está completando una gran temporada. Ha marcado 21 goles y ha repartido 16 asistencias y, aunque la pubalgia le 'mermó' en los primeros meses de la campaña, ya ha disputado 40 partidos. El Barça de Hansi Flick necesitará la mejor versión de la joven estrella durante el próximo mes, especialmente en el partido de Liga y la eliminatoria de cuartos de Champions League contra el Atlético de Madrid.

Baja en la fase de clasificación

En la concentración de octubre, Lamine fue baja por molestias físicas que obligaron a priorizar su recuperación en Barcelona, en coordinación con los servicios médicos del club y la RFEF. La decisión, tomada de forma conjunta entre ambas entidades, generó cierto ruido mediático por la importancia del jugador en el nuevo proyecto de la selección.

Un escenario que se repitió en noviembre, cuando el futbolista tampoco pudo acudir a la convocatoria, perdiéndose así un total de cuatro partidos oficiales en plena fase de clasificación.