Los dos escenarios que maneja el Barça con la rúa de los campeones

El FC Barcelona está muy cerca de cantar el alirón. Podría hacerlo este mismo fin de semana en caso de ganar a Osasuna el sábado y que el Real Madrid no sume los tres puntos el domingo en su visita a Cornellà para medirse al Espanyol. Por ello, el club ya está planificando los escenarios para realizar la merecida rúa de honor a los campeones.

En el primer supuesto, que el Barça sea campeón este domingo alrededor de las 23.00 h., la rúa se llevaría a cabo el martes 5 de mayo. El equipo ofrecería la Liga y la Supercopa de España a los seguidores en un recorrido que se iniciaría en el Spotify Camp Nou y también acabaría en el recinto barcelonista.

El segundo plan se activaría si el conjunto barcelonista no gana en Pamplona o el Real Madrid se impone al Espanyol. Entonces, todo quedaría pendiente para la próxima jornada en la que se disputa el clásico. Si el Barça sale airoso del partido frente a eterno rival, la rúa ya no sería en martes, sino en lunes.

El Barça ya está empezando a preparar la logística de la rúa de campeones / Valentí Enrich

El festejo se llevaría a cabo el lunes 11 de mayo ya que el Barça tiene partido de Liga el miércoles 13 de mayo frente al Alavés en el Spotify Camp Nou a las 21.30 h. Hansi Flick quiere preparar todos los partidos con la máxima seriedad posible y el martes previa al partido toca entrenar, además de atender a los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva.

Una Liga muy meritoria

En cualquier caso, el FC Barcelona quiere dar todo el valor que debe tener una Liga en la que se volverá a imponer al Real Madrid de Kylian Mbappé. El equipo azulgrana ha tenido que superar muchas adversidades, sobre todo en forma de lesiones, y a un inicio en el que el conjunto blanco se situó como líder ganando incluso el clásico de la primera vuelta para volver a llevarse el título.

El Barça se llevará la segunda Liga en la que Mbappé ha militado en el conjunto blanco / Ángel Martínez/RFEF

Será el segundo título de Liga de la 'era Flick', que tiene como complemento la Supercopa de España conquistada en Arabia Saudí frente al Real Madrid. La temporada, por tanto, volverá a ser positiva con el técnico alemán, que cayó en la Copa y la Champions League, peleando hasta el último instante frente al Atlético de Madrid.

Los jugadores quieren mostrar su agradecimiento a la afición, como ya hicieron el año pasado, en un paseo triunfal por las calles de Barcelona.