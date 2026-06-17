Los escenarios del Barça con Jan Virgili

Tras demostrar en su primera temporada en Primera División que tiene personalidad y algo especial para competir en la élite, el horizonte para Jan Virgili es ahora incierto. Descendido el Mallorca a Segunda División, todo apunta a que no continuará en el club bermellón en esta nueva etapa en la división de plata. Tiene contrato hasta 2030, pero su cláusula, que en Primera rondaba los 30 millones de euros, cae hasta los 12 'kilos' tras perder la categoría.

Jan Virgili aprovechó su oportunidad con el Mallorca / Quique García / EFE

Esta cifra, lógicamente, es muy apetecible para los clubes que necesitan reforzar los extremos. Virgili tiene ese punto a favor tan demandado en el mercado de poder actuar por ambos lados. Es capaz de salir por dentro y por fuera y ya en su etapa en el Barça lo vimos tanto por derecha como por izquierda. Sin ir más lejos, en su exhibición en Maracaná en la Intercontinental sub'20 anotó un golazo partiendo desde la derecha. Pero este curso en el cuadro mallorquinista lo hemos visto más por la izquierda. Marcó un golazo trazando la diagonal hacia adentro en el Carlos Tartiere de Oviedo.

Proceso de maduración

En clave Barça, el hecho de que la entidad catalana tenga el 40% de una futura venta hace que Virgili pueda recalar este verano por algo más de siete millones de euros. Salió hace menos de un año al Mallorca por unos 3,5 'kilos' y ahora volvería más maduro por algo más del doble. En este sentido, el interés del club barcelonista quedó patente con la cumbre que se produjo este lunes por la mañana en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de la que se hizo eco, entro otros medios, SPORT.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

Los agentes del atacante se reunieron con Deco algo más de una hora y media. El hecho de que el director deportivo afrontara la carpeta de Virgili indica, como decíamos, que hay un interés. Ahora mismo, con la llegada de Gordon y con Lamine, Bardghji, Raphinha y la hipotética llegada de un '9', deben producirse salidas para activar esa opción.

Varias opciones

En caso de ejecutar esa compra por el de Vilassar, luego el club tendría trabajaría con varios escenarios: que se mantuviera en la primera plantilla ocupando la previsible vacante de Bardghji (en caso de que el sueco acabe saliendo), que saliera cedido o incluso venderlo para sacar un beneficio económico inmediato, algo que parece más remoto.

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Los agentes de Jan Virgili abandonan la Ciutat Esportiva tras reunirse con el Barça durante dos horas. / Carlos Monfort

Veremos cómo avanzan los acontecimientos. Tampoco tiene pinta el asunto de cerrarse a corto plazo porque deben producirse antes movimientos, sobre todo de salida. Pero lo más importante sería que la opción Virgili se mantiene abierta y viva.