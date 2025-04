El escenario ideal del Inter ante el Barça

Se respira cierto pesimismo en el entorno del Inter de Milán respecto a la eliminatoria de semifinales de Champions ante el Barça. Los últimos malos resultados (primera vez este curso que pierden tres encuentros seguidos), junto con las sensaciones amargas (ni un solo gol en esos últimos tres duelos), hacen que el caldo de cultivo que se respira en la capital lombarda no sea el más halagüeño para afrontar un cruce de este calibre y dimensión.

Pero Hansi Flick no se fía ni un pelo. Fiel a su idiosincrasia, al partido a partido y a no relajarse bajo ningún concepto, el técnico alemán trata, desgrana y analiza el Inter de puertas hacia adentro del vestuario como lo que es: un equipo TOP, con futbolistas de talla mundial y subcampeón de Europa hace dos temporadas. Un bloque que lleva ya tiempo trabajando junto, con el sello de Simone Inzaghi, con experiencia y que sabe muy bien a lo que juega, sus puntos débiles y los fuertes que debe potenciar para sacar adelante partidos como el de esta noche en Montjuïc.

ARMAS

Lautaro y Thuram arriba. Dos carrileros de la talla de Dumfries, Darmian o Dimarco, piezas por dentro del nivel de Barella, Calhanoglu o Mkhitaryan. Tres centrales expertos y fajados en mil batallas. El Barça sabe que deberá hacer lo que suele hacer muy bien, sin fisuras.

Hansi Flick, durante la final de la Copa del Rey / Valentí Enrich

Un ex del Inter y actual entrenador del AEK de Atenas, Matías Almeyda, nos da algunas claves que considera pueden ser determinantes en la eliminatoria: "¿Qué es lo mejor que tiene el Barça? Para que no lleguen los pases a su gente de delante, tiene que bloquear el medio. Inter debe jugar a que no reciban con facilidad los medios. Tienen que estar incómodos. Luego el Barça intenta recuperar tras pérdida rápido y el Inter tiene un poco de juego que si lo exagera y los mueve puede encontrar el sector opuesto libre. Creo que el Barça no tiene la velocidad para jugar con la línea tan alta. Si el Inter lo espera y lo deja jugar el Barcelona gol le va a hacer. Deben estar lejos del arco del Inter".

Simone Inzaghi, el entrenador del Inter / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Y luego hay otro aspecto vital: "No sé si estará todo tan abierto para la vuelta, hay que verlo. Dependerá mucho de los primeros minutos. Si Barcelona encaja un gol rápido, el Inter va a esperar para jugar a la contra y va a ser el veneno puro".

EL BARÇA HA ENCAJADO BASTANTE EN LOS PRIMEROS COMPASES

Y ahí está una de las claves. Ha habido tramos en la temporada en los que el Barça ha encajado goles en los primeros minutos y luego ha tenido que arrastrar esa 'rémora'. Hasta el 26 de febrero, de los 45 goles que había encajado el Barça, 18 de ellos (el 40%) habían sido en los primeros diez minutos o en los últimos diez -más el añadido- de sus partidos.

Y Flick salió en más de una rueda de prensa dando toques de atención a sus futbolistas para salir más concentrados y no dar facilidades en esos primeros compases. Algo en lo que insiste todavía más estos días de cara al doble duelo ante el Inter. Un equipo mortífero a la contra, vertical. Y que estará en su salsa si se pone rápido 0-1.

Recientemente, tanto ante el Celta como ante el Dortmund el Barça encajó antes del primer cuarto de hora. Aunque es una asignatura que había mejorado el cuadro barcelonista.