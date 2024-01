El escaparate de Joao Félix

No está siendo el mejor momento de Joao Félix desde que llegó a la Ciudad Condal. El futbolista portugués, que había sido indiscutible para Xavi Hernández en el primer tramo de la temporada, ha perdido protagonismo en el once titular desde su actuación contra el Almería. Exceptuando el enfrentamiento ante a la UD Barbastro, no ha salido de inicio en ningún encuentro del 2024.

Las represalias de aquel partido liguero, donde fue sustituido al descanso, han seguido vigentes en la Supercopa de España. A pesar de sus buenos minutos contra Osasuna, arrancó desde el banquillo en la final frente al Real Madrid.

El 'menino' tuvo la oportunidad de cambiar su dinámica en el duelo de dieciseisavos final de la Copa del Rey. Sin embargo, su actitud dejó mucho que desear. Es más, el egarense decidió cambiarlo en el minuto 70 tras mostrar cierto pasotismo en ciertas situaciones defensivas, llegando a provocar el saque de esquina con el que los oscenses recortarían distancias.

Barbastro - Barcelona / Javier Cebollada

Aquel día se esperaba que Joao pudiese darle la vuelta a su situación, después de haber sido 'castigado' en el amistoso en Dallas contra Club América, ya que fue de los pocos jugadores del primer equipo que partieron de inicio. Pese al gol que le anularon en el Municipal de los Deportes de Barbastro, por un fuera de juego inexistente, el cómputo global de su actuación fue decepcionante.

No cometer el mismo error

La lesión de Raphinha y la sanción de Lamine Yamal, dos futbolistas con los que no podrá contar Xavi Hernández en Salamanca, le abren las puertas de la titularidad a Joao Félix en esta eliminatoria de octavos. De esta forma, el portugués se encontraría con una nueva oportunidad para hacerle cambiar de opinión al técnico de Terrassa.

Más allá del rendimiento individual que tenga el propio jugador, el Barça no se puede permitir jugar con futbolistas a medio gas en el Reino Sofía. Unionistas viene de dar la 'campanada' contra el Sporting de Gijón y el Villarreal en esta competición. Por lo tanto, el 'menino' deberá dar su mejor versión, básicamente, por el bien del equipo.