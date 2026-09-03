La escapada romántica de Lamine Yamal e Inés García por París: jet privado y hotel de 4.000 euros

Lamine Yamal aprovechó los días de fiesta que brindó Hansi Flick tras la victoria ante el Rayo para marcharse junto a Inés a París, en un viaje 'express' de 24 horas y marcado por los compromisos del jugador. Primero, en su visita a Madrid, donde recogió una entrega de premios organizada por la 'AFE'. Una vez terminado, puso rumbo a la capital francesa al día siguiente, para desconectar junto a su pareja.

Durante estos días, han tenido tiempo para visitar la ciudad, irse de compras, ver la Torre Eiffel y reservar una de las habitaciones más lujosas en un hotel de cinco estrellas, valorado en 4.000 euros la noche, con vistas al monumento.

Segunda vez en Francia este año

El de Rocafonda ha compartido con sus seguidores un 'recap' que demuestra que han estado disfrutando, con servicio de habitaciones incluido También viajaron en 'Jet Privado', según las fotos de la influencer.

Sin embargo, uno de los detalles que más comentarios ha generado fue el paseo que ambos realizaron en bicicleta. Además, la pareja fue vista disfrutando de una jornada de compras por conocidas tiendas de lujo y recorriendo las calles de la ciudad juntos, incluso caminando de la mano. "Qué preciosidad de mujer, elegante, sexy, espectacular. Te amo mi amor, pero no te dejo coger mas bicis", bromeaba Lamine en los comentarios de la foto de Inés.

Lamine e Inés aprovechan los días libres

Este viaje se produce después de varios meses en los que la relación entre el futbolista y la creadora de contenido ha adquirido cada vez mayor visibilidad. Ambos hicieron pública su relación durante el mes de mayo, cuando Inés acompañó al jugador del Barça en una celebración relacionada con el final de temporada del conjunto azulgrana.

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Desde entonces, Inés García ha aparecido en diferentes momentos importantes de la vida de Lamine. Entre ellos estuvo su presencia durante el Mundial, donde siguió los partidos desde la grada para apoyar al futbolista. Tras la celebración del Mundial, la pareja volvió a ser vista junta en Madrid y posteriormente disfrutó de unos días en Saint-Tropez.