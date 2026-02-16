Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Escándalo: El VAR dio gol del Girona tras una falta clara sobre Koundé

El segundo tanto de los locales, obra de Fran Beltrán, llega tras un pisotón a la altura del tobillo de Echeverri sobre Jules Koundé

Girona - FC Barcelona | El gol de Fran Beltrán / LALIGA

Christian Blasco

Christian Blasco

Polémica en Montilivi. El Girona se adelantó ante el Barça con un gol muy protestado por los jugadores visitantes y todo el cuerpo técnico. Los de Míchel culminaron la remontada con un tanto de Fran Beltrán, tras un gran remate desde la frontal, pero la jugada nace en una falta clara de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé.

La pelota rondaba el área grande cuando los dos futbolistas fueron a una pugna por el balón. El francés impactó primero y, posteriormente, recibió un fuerte pisotón del argentino a la altura del tobillo. El defensa del Barça se quedó tendido en el terreno de juego y dolorido, mientras la jugada se hilaba a su alrededor y terminaba en el tanto de los locales.

La revisión del VAR apenas duró unos segundos y en ningún momento se avisó al colegiado. Hansi Flick, junto a otros integrantes del cuerpo técnico y futbolistas que estaban en el banquillo, saltaron rápidamente a pedir explicaciones, incrédulos ante la decisión que acababa de tomar el VAR y el árbitro.

En el césped, Ronald Araujo se quedó atónito mientras recibía las explicaciones de Soto Grado. Flick sonreía con ironía ante todo lo que estaba ocurriendo. La tensión se elevó desde ese momento entre el colegiado y los futbolistas del Barça, que protestaron diferentes acciones en la recta final del partido.

La situación entre los jugadores de ambos equipos también elevó la temperatura hasta culminar con una durísima doble entrada de Joel Roca y Witsel sobre Lamine Yamal que terminó con la expulsión del primero y que provocó una tangana sobre el césped.

Tras el pitido final, Ronald Araujo, Raphinha y Hansi Flick estuvieron hablando con Soto Grado en el centro del terreno de juego, mostrando su indignación con la actuación del colegiado.

