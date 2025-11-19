Escándalo en Polonia: un luchador utiliza la imagen de Lewandowski para promocionar un casino

Un escándalo inesperado ha sacudido al fútbol polaco. Tras la victoria por 3-2 frente a Malta en las clasificatorias del Mundial, un partido en el que Robert Lewandowski marcó y lideró al equipo hacia la repesca, la atención mediática se desplazó rápidamente a un uso indebido de su imagen.

Lewandowski, que se encontraba concentrado en Polonia con su selección, aunque ya está de regreso a Barcelona, se enteró, apenas un día después del encuentro, que su nombre volvió a ocupar titulares por motivos ajenos al terreno de juego. Y es que el veterano luchador de MMA Adrian “Polak” Polański publicó en Instagram una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía jugando al póker junto a Lewandowski. El problema surgió porque la imagen fue utilizada como publicidad para un casino ilegal que opera en Polonia.

La imagen de Lewandowski, con IA

En la publicación, Polański acompañó la foto con un comentario insinuando que "él y Lewandowski se habían relajado juntos tras el partido". Esto no solo era falso, sino que además vulneraba los derechos de imagen del futbolista. El caso fue analizado en el programa 'Freak Show' del canal de televisión, donde los presentadores, Maciej Turski y Hubert Mściwujewski, afirmaron en que el luchador podría enfrentar graves consecuencias legales por su acción.

Medidas legales

En Polonia afirmaron que si Lewandowski lo demanda, le podría salir muy caro a Polanksi, e incluso ir a juicio. El luchador, por su parte, emitió una breve disculpa en Instagram, reconociendo el uso ilegal de la imagen del futbolista y asegurando que no volvería a repetir una conducta similar.

Con 13 combates disputados en Fame MMA y un récord de nueve victorias y cuatro derrotas, “El Polaco” se ha mantenido alejado de la actividad desde febrero del año pasado. Ahora, podría afrontar graves consecuencias.