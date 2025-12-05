FC Barcelona
Del escándalo del Almería y el Elche (ante el Real Madrid), al Betis-Barça
Hernández Maeso, colegiado extremeño, arbitrará en La Cartuja el encuentro entre béticos y culés
El Real Betis y el FC Barcelona se enfrentan este sábado en La Cartuja con Francisco José Hernández Maeso como árbitro principal, mientras que en la sala del VAR estará Javier Iglesias Villanueva. Este será el primer partido que Hernández Maeso arbitre al Barcelona en la presente temporada. Se trata de un combinado arbitral que levanta ciertas suspicacias en el club blaugrana porque lo precedentes, pese a que el Barça no estuvo directamente involucrado (sí indirectamente), no permiten mantener la calma.
El antecedente más reciente y polémico del colegiado es el encuentro entre Elche CF y Real Madrid CF, disputado el 23 de noviembre de 2025 y que terminó 2‑2. En los últimos minutos, un gol del Real Madrid que igualó el marcador generó un auténtico escándalo: varios jugadores del Elche protestaron por una posible falta previa sobre el portero, pero Hernández Maeso decidió validar la acción. Las decisiones arbitrales de aquel partido, especialmente en los instantes finales, fueron ampliamente discutidas y favorecieron a los madridistas, generando debate y críticas en medios y redes sociales.
Una de las mayores vergüenzas recientes de la Liga
De hecho, fue el mismo colegiado que arbitró el escándalo sin precedentes que supuso un año antes el Real Madrid-Almería que acabó 3-2. Un gol con el brazo de Vinicius, penaltis, acciones inverosímiles... Un poco de todo. Una de las mayores vergüenzas que han ocurrido, con luces y taquígrafos, no en tiempos del innombrable, ocurrió la pasada campaña. Como siempre, con el conjunto que sigue presidiendo Florentino Pérez en primera fila.
Con respecto al Barça, Hernández Maeso ha arbitrado al equipo azulgrana en dos ocasiones: en Copa del Rey, en la victoria 1‑3 contra Unionistas de Salamanca, y en Liga, en la pasada temporada, en la victoria 0‑1 ante el Leganés. Esta temporada ya dirigió al Betis en la novena jornada en el empate 2‑2 frente al Villarreal, por lo que el duelo de este fin de semana será la primera vez que arbitre al Barça en 2025‑26.
Javier Iglesias Villanueva estará en el VAR y ha supervisado numerosos encuentros de Primera División. En anteriores ocasiones con el Barça en juego, no siempre ha sido especialmente favorable al equipo azulgrana.
