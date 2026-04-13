El escalón más oportuno: Gavi, el comodín del Barça para la 'batalla' del Metropolitano

El derbi del pasado sábado en el Spotify Camp Nou fue especialmente importante para Gavi. El centrocampista andaluz fue titular por primera vez esta temporada, estuvo más de hora sobre el terreno de juego y completó una buena actuación. Ganó un balón dividido en la jugada del segundo tanto del FC Barcelona contra el RCD Espanyol, estuvo prácticamente impoluto en los pases (40/41) y se llevó ocho de los nueve duelos con rivales que libró.

Todo ello pocos días después de jugar toda la segunda mitad de la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético en un contexto muy complicado al estar el Barça con un futbolista menos por la expulsión de Cubarsí. Hace menos de una semana, el palaciego solo había disputado dos 'ratos': 8 minutos en su reaparición ante el Sevilla y 12 frente al propio Atlético en la Liga. En tiempo récord, el rol del canterano y el marco mental alrededor de su figura han cambiado radicalmente.

El '6' ha subido varios peldaños en la jerarquía del Barça y entre su paso adelante, que Frenkie de Jong llega muy justo a la 'operación remontada' (únicamente tuvo 10 minutos ante el Espanyol), que Marc Bernal ha viajado a Madrid sin el alta médica y la sanción a Pau Cubarsí (que deja a Eric Garcia como único posible acompañante de Gerard Martín en el eje de la zaga junto con Ronald Araujo), nos podríamos encontrar con un escenario difícilmente pronosticable hace unos días: el "alma" del Barça, tal como lo definió Cancelo, puede ser titular en uno de los partidos más importantes de la temporada.

No es seguro que Flick se acabe decantando por él, pero el simple hecho de que exista esta posibilidad ya es una extraordinaria noticia. Que Gavi esté en condiciones de ser de la partida en un escenario de máxima exigencia, porque lo está, es una de las grandes victorias de lo que llevamos de 2026. Ante el Espanyol no dejó ninguna duda de que está mucho más cerca de su mejor versión. Aún necesita ritmo de competición, algo obvio tras casi 200 días sin disputar un partido oficial, pero poco a poco sus sensaciones son mejores.

Alternativa a Rashford en el extremo... o revulsivo de lujo

En caso de que no juegue al lado de Pedri en la base del centro del campo, Gavi también corroboró en el derbi que puede ser un perfil muy interesante para la banda izquierda del ataque del Barça. Marcus Rashford es el gran favorito para relevar al lesionado Raphinha en el duelo a vida o muerte ante el Atlético, pero él puede aportar cosas muy diferentes en esta posición. Menos desequilibrio y verticalidad, pero más control y población del centro del campo.

Una última opción con el andaluz es que empiece en el banquillo para ser importante en la segunda mitad. En el fútbol actual, sobre todo desde la implantación de los cinco cambios, los jugadores que acaban los partidos son igual (o incluso más) relevantes que los que lo empiezan. Gavi podría ser un recurso del fondo de armario espectacular para culminar la 'operación remontada' en la capital española en la segunda mitad.