¡Denuncian un error del VAR en el gol anulado a Lamine Yamal!

El FC Barcelona cayó en Anoeta contra la Real Sociedad por 2-1 en un partido donde los azulgranas merecieron más y en el que se toparon cinco veces con el palo. Además, Gil Manzano, árbitro del encuentro, a instancias del VAR, anuló dos goles, uno a Fermín por falta de Dani Olmo y otro por fuera de juego de Lamine Yamal, ambos con empate a cero en el marcador.

El futbolista de Rocafonda recogió el balón dentro del área pequeña, que quedó muerto tras una disputa entre Koundé y Sergio Gómez. El 10 azulgrana, ante la oportunidad que se le presentó, ajustició a Álex Remiro para poner a su equipo por delante. Sin embargo, el colegiado, con ayuda del línea, levantó la bandera. Tras unos minutos de revisión, Gil Manzano lo anuló definitivamente, pero la polémica llegó cuando apareció la imagen en la televisión, pues Lamine estaba en posición antirreglamentaria por un taco de su bota.

No obstante, según la cuenta de X (Twitter) 'Archivo VAR', los colegiados de la sala VOR se equivocaron a la hora de escoger el frame, pues el reglamento señala que "se tiene en cuenta el primer punto de contacto en el momento de tocar el balón". En el primer contacto de Koundé con la pelota, Lamine Yamal tiene el pie totalmente apoyado, mientras que en el frame proporcionado por la televisión, que se usó para anular el gol, el futbolista de Rocafonda está de puntillas. Aun así, la citada cuenta no ha especificado si, con la toma proporcionada por ellos, el jugador de 18 años está en posición reglamentaria o también está en fuera de juego.

Tras el tanto invalidado a Lamine, la Real Sociedad, que estaba tremendamente incómoda sobre el terreno de juego, se puso por delante gracias a la diana de Mikel Oyarzabal. El Barça, aunque pudo lograr el empate por mediación de Rashford, volvió a encajar un minuto después y ya no fue capaz de remediar el resultado. Pese a que las sensaciones son positivas, el Real Madrid se encuentra a un solo punto, mientras que el Villarreal, con un partido pendiente, se sitúa a ocho unidades.