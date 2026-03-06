Ernesto Valverde: "Tenemos ganas de revancha contra el Barça"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona del próximo sábado 7 de marzo (21:00 horas) en el Estadio de San Mamés, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports 25/26.

El técnico cacereño asumió la decepción por la reciente eliminación en semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad: "Teníamos ilusión por pasar; el premio era muy jugoso. Es una decepción para nosotros. Dicho esto, cuando empiezas una competición o llegas a la final y la ganas o te llevas la decepción. Hay que aceptar los méritos del rival y continuar".

Sobre el tercer enfrentamiento de la temporada contra el Barça (tras el 4-0 en la ida liguera y el 5-0 de Supercopa), Valverde reconoció las ganas de revancha: "Nos gustaría, desde luego, todos tenemos ganas de revancha contra el Barça. No suele tener miramientos con los rivales. Si te ganan con resultados abultados es por algo. Son el actual campeón, líder y candidato a volver a ganar la liga".

FC Barcelona v Athletic Club, partido de semifinales de la Supercopa de España 2026, en el Alinma Stadium, King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. / Ángel Martínez/RFEF / SPO

En cuanto al estado físico, anímico y del juego del equipo, explicó: "Lo anímico: necesitas partidos para rehacerte; lo físico, tenemos que ver cómo están los jugadores, tenemos un día menos que ellos. Paredes no estará. De Galarreta a ver cómo se encuentra y los demás habrá que valorar. ¿El juego? Hay momentos en que hemos estado más frescos. El otro día no estuvimos a la altura de nuestros rivales. Llevamos 5 partidos sumando, 11 de 15 puntos en un momento comprometido de la temporada. Ni lo de delante está lejos, ni lo de atrás. Lo mejor para lo anímico será sumar". Declaraciones que confirman la baja de Aitor Paredes para el encuentro.

Aitor Paredes durante la semifinal de la Copa del Rey / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Respecto al estilo del Barcelona, destacó su dificultad: "Lo que menos nos gusta es que el Barça tiene una forma de jugar que te marca cómo tienes que jugar tú. Tienen la línea adelantada que te da una opción, pero el ataque es muy difícil de parar. Hay que estar atento a todo. Aunque defiendas bien, es posible que tengas dificultades. Conceden opciones, pero no es tan sencillo materializarlas".

Sobre si es un buen momento para enfrentar al Barça entre Copa y Champions: "Lo podemos decir después del partido. Ellos tienen más objetivos además de la liga. Perdieron dos jugadores por lesiones, además de De Jong. El calendario aprieta y es duro. Con el cambio de horario nos hemos quedado un poco más sin descanso. Está claro que están enfocados en la liga".

BARCELONA, 03/03/2026.- El defensa francés del Barcelona Jules Koundé (c) es atendido durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el Camp Nou. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Valverde cree posible dar la vuelta: "Desde luego, el Madrid ha venido y tuvimos partido difícil. Hemos tenido partidos duros como Arsenal o Atlético y han sido impulsos anímicos a pesar de la derrota. Buscamos rehacernos, encontrarnos bien en el campo, poder darnos satisfacción a pesar de cómo se las gasta el Barça. Tenemos que aprender de ellos".

Sobre Robert Navarro: "Tiene que ponerle el entrenador (él) y luchar por ser un fijo. Consistencia en su juego ofensivo y defensivo. Hay competencia, ahora más, y tiene que luchar por eso".

Jugadores clave del Barça: "La mayor clave del equipo... Raphinha, Pedri, Lamine son jugadores fundamentales. También Fermín y Cubarsí. Hay muchos para elegir. Lamine está en un momento de forma extraordinario. No podría elegir".

Lamine Yamal, durante el Barça-Atlético de Copa del Rey / Valentí Enrich

En relación a Nico Williams, que lleva tres semanas fuera: "Está trabajando fuerte, no está con nosotros. No podría decirlo. Llevamos sin él 3 semanas. Anteriormente hemos estado mucho tiempo con Nico, pero no al 100%. Es muy difícil perder jugadores a esta velocidad que no los puedes reponer, más un equipo como nosotros. No podemos tener un jugador a medio gas. Tenemos que tenerlos a tope".

El delantero del Athletic Club, Nico Williams, durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de Laliga EA Sports / Julio Munoz / EFE

Con la polémica en el lateral derecho (tres candidatos; contra la Real Sociedad jugó Vivian), se rio y comentó: "No sé cómo los jugadores se toman que un central juegue ahí; espero que haya una reacción en ese sentido. Tengo que buscar soluciones. Somos un equipo que apostamos por presionar, un juego de ataque, y no estamos sacando partido de ello. Necesitamos arriesgar en defensa. Nos está costando mantener la portería a cero y tengo que buscar soluciones y elegir lo que es mejor para el equipo".

Sobre la respuesta de San Mamés tras la eliminación copera: "Los espero como siempre, dispuestos a darlo todo y dar nosotros para que estén con el equipo. Nos quedan partidos por delante. Cualquier eliminación es una decepción. A veces somos mejores, a veces no".

Finalmente, habló sobre las críticas que pueden recibir los entrenadores: "No suelo estar muy encima de ello. En el fútbol solo vale ganar y estamos aquí para que el equipo gane. Cuando no ganas, siempre hay críticas".

El Athletic buscará en casa un resultado positivo ante el líder para seguir apretando a la zona alta de la tabla. San Mamés se prepara para una gran noche contra un Barça con ciertas dudas fuera del Spotify Camp Nou.