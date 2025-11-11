¿Quién es Ernest Schilders? El especialista que ha tratado la pubalgia de Lamine Yamal

La pubalgia de Lamine Yamal ha vuelto a escena después de que la selección española le desconvocase para los partidos contra Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial 2026. ¿El motivo? El delantero del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, por el que se le recomienda un reposo de entre 7-10 días. Pataleta aparte de la RFEF, profundicemos en la intervención y la persona que la ha llevado a cabo.

En SPORT informamos que el prestigioso doctor belga Ernest Schilders se reunió con el médico del Barça Ricard Pruna en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el lunes por la mañana. El cirujano, especialista en lesiones de pubis y aductores, destaca por sus cirugías mínimamente invasivas en cadera e ingle. Ha tratado a atletas de élite de la Premier League, la Champions League, la NBA, rugby, tenis, críquet y hockey sobre hielo.

Con más de 3.000 artroscopias de cadera realizadas, Schilders aporta una experiencia de primer nivel en el tratamiento de afecciones complejas de cadera y pubis, especialmente en deportistas de élite. Es considerado una autoridad en el dolor inguinal relacionado con los aductores, los isquiotibiales y el pubis, y ha sido pionero en técnicas quirúrgicas que preservan los nervios en la zona de los isquiotibiales. Sus procedimientos han ayudado a futbolistas de talla mundial a regresar a la competición al máximo nivel.

El belga ha desarrollado además nuevas técnicas quirúrgicas para tratar los problemas de aductores y pubis en los deportistas, lo que permite una recuperación más rápida y estable. Exactamente lo que necesita Lamine Yamal para dejar atrás definitivamente su pubalgia.

El profesor Schilders también desarrolló un método diagnóstico único, basado en la anatomía, para el dolor inguinal en el deporte, integrando protocolos avanzados de resonancia magnética con innovaciones quirúrgicas. Por este trabajo pionero, recibió el título de Miembro Honorario del Real Colegio de Radiólogos, una distinción excepcional para un cirujano. Además, es miembro fundador de la Facultad de Medicina del Deporte y el Ejercicio y también ha recibido tres premios a la Excelencia Clínica del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.