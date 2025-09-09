Erik Florentín, el 10 'maradoniano' que amenaza al juvenil del Barça: "Cuando las papas quemaban, dejó pintados a los españoles"

Erik Florentín (Villa Fiorito, Argentina, 16 años) no necesito marcar ni asistir en las semifinales del Mundial de Clubes SUB 18 ante el Madrid (2-1) para hacerse viral. El juego del '10' de Racing de Avellaneda conecta con las nuevas generaciones, que consumen el fútbol en cápsulas de highlights.

Florentín, además, tiene una historia perfecta para alimentar el relato y las grandes expectativas: es argentino, lleva el dorsal 10 y nació en Villa Fiorito, tierra natal de un tal Diego Armando Maradona.

Tras deslumbrar ante el Madrid, ahora le espera en la final este miércoles al Juvenil B del Barça, que superó al Palmeiras en la otra semifinal. El conjunto de Cesc Bosch tendrá su réplica en Iu Martínez, un extremo que destacó con dos goles ante los brasileños.

Los dos llegan a la final con grandes expectativas. Sobre todo un Florentín que, con su actuación ante el Madrid, también ha provocado grandes titulares en Argentina. "Cuando las papas quemaban y en los momentos de mayor nerviosismo e incertidumbre de La Academia, el joven de 16 años dejaba pintados a los españoles como si se tratase de un partido de potrero", apuntó en su crónica el diario 'Clarín'.

"El conjunto juvenil de Racing hizo historia tras ganarle 2-1 al Real Madrid y meterse en la final del Mundial de Clubes Sub 18. Bautista Pérez, hijo de Perico, y Aquiles Mansilla fueron los autores de los tantos de la hazaña académica en España, aunque a base de gambetas y desequilibrio, las miradas se las llevó el enganche: Erik Florentín".

El futbolista del Racing de Avellaneda forma parte de la estirpe clásica de enganches del fútbol argentino. Un mediapunta bajito que volvió loco al Madrid con amagos, caños y pisaditas de potrero.

En lo que va de torneo ha destacado más por su desequilibrio que por sus goles, aunque marcó un tanto en el 4-1 ante Pogba Academy de la fase de grupos, con un disparo desde fuera del área.

Ese día el gol tuvo dedicatoria. Un guiño a sius orígenes con la camiseta "Straight Outta Villa Fiorito" ("Directamente desde Villa Fiorito"). La tierra del Pelusa sigue siendo motivo de orgullo para la nueva perla del fútbol argentino. En la final se medirá a la mejor escuela de talentos del mundo. Florentín pondrá a prueba otra generación a seguir de La Masia.