Eric vio la tarjeta roja tras impactar con Sørloth y el Barça se quedó con diez

Al Barça se le escapó el partido cuando más cerca parecía tenerlo. Fue en el minuto 77 cuando llegó la jugada que lo cambió todo. Sørloth recibió un gran pase al hueco de Marcos Llorente y se plantaba solo ante el portero cuando Eric García impactó ligeramente con él por detrás. En primera instancia, el colegiado Clément Turpin señaló fuera de juego y mostró tarjeta amarilla al central azulgrana, una decisión que parecía dejar la acción en nada.

Sin embargo, el VAR intervino de inmediato al considerar que podía tratarse de una acción de roja. Tras revisar la jugada, detectaron que no existía fuera de juego, por lo que la infracción sí tenía validez. Desde la sala le recomendaron a Turpin que acudiera al monitor, y el árbitro, tras ver la repetición durante pocos segundos, cambió la amarilla por roja y expulsó a Eric García. La decisión dejó al Barça con diez jugadores en un momento clave del partido y condicionó por completo el tramo final. El equipo de Hansi Flick perdió empuje en unos minutos en los que necesitaba todo lo contrario para culminar la remontada.

Expulsiones similares

La jugada recordó mucho a la expulsión de Pau Cubarsí la semana pasada. En ambos casos, el delantero se escapaba con ventaja y el defensa contactaba por detrás. La diferencia es que, en esta ocasión, Sørloth tenía el balón completamente controlado y encaraba directamente la portería de Joan García, lo que se considera una ocasión manifiesta de gol. Una acción decisiva que terminó por decantar el partido.

Con tal de anotar el tercer gol del partido, aunque fuera a la desesperada, Hansi Flick introdujo a Araújo, que ingresó en el terreno de juego como delantero centro, y Roony Bardghji, aunque la gesta no fue posible.