"Eric será el capitán del Barça durante muchos años"

Central. Lateral derecho. Lateral izquierdo. Mediocentro. Nadie sabe donde puede jugar Eric García el próximo partido del Barça pero lo que es muy probable es que Hansi Flick lo alinee como titular. El polivalente jugador catalán ha sumado esta temporada 25 partidos en lo que llevamos de curso.

No hay ningún otro jugador blaugrana que sume más partidos, más titularidades (23) y tanto minutaje (2.017) en lo que llevamos de temporada.

Eric Garcia ordena al equipo. / Joan Monfort / AP

Las críticas se han convertido en elogios, las dudas anteriores son en estos momentos certezas. No hay un solo culé que no valore positivamente la aportación de este futbolista formado en La Masia. Eric fue creciendo en la cantera blaugrana, explotó en el City, sufrió en una primera etapa en el primer equipo blaugrana, se reivindicó en su cesión al Girona y ahora parece imparable. A sus 24 años está en el mejor momento de su vida.

Hay quién puede estar sorprendido con este momento pletórico de Eric García pero Franc Artiga es de los que siempre confió en él.

El actual técnico del Petro Luanda de Angola ha atendido a SPORT para hablar del jugador que entrenó cuando Eric militaba en el Cadete A blaugrana: "Mi recuerdo de Eric es muy bueno, es de los jugadores que recuerdas con respeto porque es de los jugadores que nos ha enseñado a los entrenadores que es ser un futbolista de la Masia. Su salida de balón, su manera de jugar es ADN Barça total".

Eric ya deslumbranba en su etapa de infantil / Valentí Enrich

El cambrilense desarrolla esta reflexión con la tranquilidad de hablar con un gran conocimiento de causa al haber dirigido a Eric en el fútbol formativo del Barça: "En cuanto a la idea de juego, en cuanto al comportamiento, en la manera que tiene de ser un jugador de la base Eric es un ejemplo. Es uno de los futbolistas más respetados en La Masia no solo por sus compañeros sino por otras generaciones. Es un ejemplo".

Artiga tuvo a Albertop Encinas de ayudante en la cantera del Barça / Valentí Enrich

En sus elogios al defensa de Martorell Franc Artiga no se olvida de un factor clave: "Eric es un ejemplo a seguir tanto como jugador como persona. Ahora que está tan de moda hablar de los entornos de los futbolistas quiero decir que el suyo es fantástico. A nivel familiar y su agente Iván de La Peña han llevado la carrera de Eric de manera fantástica".

Eric y Araujo en un Girona-Barça / Dani Barbeito

Eric se fue del barça cuando nadie lo esperaba y volvió en el momento oportuino. Y luego supo dar un pasito atrás para dar dos hacia adelante. Franc Artiga observa un punto de inflexión en la carrera de Eric García en la temporada 2023-24: "A Eric le fue muy bien la etapa del Girona como cedido. A él le ha ido muy bien en todos lados porqué ha sabido escoger equipos que juegan un mismo estilo de fútbol. La continuidad con Míchel le dio mucha confianza y cuando volvió al Barça era un jugador más hecho"

Míchel sacó lo mejor de Eric / Dani Barbeito

Eric volvió a Barcelona como un avión. A pesar de que en el inicio de la era Flick no fue titular la inercia positiva de Girona y un nuevo libreto en el Barça impulsaron su carrera: "El estilo de juego de Flick favorece mucho a Eric esté en la posición que esté. La posición que más me sorprende es la de pivote pero creo que como alternativa a Koundé lo veo muy bien. La salida de tres centrales le va de maravilla ya que se anticipa, corre muy bien a la espalda y con balón es muy bueno"

Hansi Flick confía en las cualidades de Eric / Dani Barbeito

Franc Artiga habla claro y se moja cuando le preguntamos dónde ve mejor a Eric y no habla en base al oportunismo de los últimos partidos sino a un análisis más a medio plazo: "Jugar de lateral o de central encaja con sus características. Donde menos lo veo es de pivote pero hay que decir que está compitiendo muy bien y está con confianza"

Eric García destacaba por encima del resto en el Cadete A / Joan Monfort

El rendimiento extraordinario del polivalente futbolista catalán alegra a todos los que lo conocen y saben de su trayectoria. En el fútbol base del Barça Eric era el capitán en todas las categorías y la evolución natural traerá en poco tiempo una consecuencia lógica: "Estamos viendo al Eric que vimos en La Masia y estoy convencido de que será el capitán del Barça durante muchos años. Conociendo su capacidad de liderazgo que mostró en la cantera estas habilidades las irá mostrando cada vez más en el primer equipo".

Eric Garcia, ante su mejor temporada / Dani Barbeito

Franc Artiga aplica en Angola las ideas futbolísticas que aprendió y enseñó a sus jugadores en una década de maestría en la cantera del Barça. Uno de sus legados es ver a Eric García triunfar así.

Otros como Balde, Casadó, Fermín, Olmo o Gavi también crecieron a su sombra y algunos como Nico González, Ilias o Ansu estarían de nuevo en Can Barça si por él fuera.

Artiga es ADN Masia como lo es Eric García. La cantera del Barça es, pese a quién pese, el gran activo del pasado, presente y futuro del club.