Eric ya piensa en su gran objetivo con el Barça tras ganar el Mundial

Eric Garcia es un futbolista perseverante y ambicioso. A pesar de que cuando faltaban unos meses para el Mundial 2026 no estaba en las quinielas para entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente, su gran temporada en el FC Barcelona de Hansi Flick le permitió ganarse un sitio en el fondo de armario de la Roja. Y, aunque no disputó ningún minuto a lo largo de toda la competición, entró en la prórroga de la final ante Argentina y fue importante en la consecución de la segunda estrella.

"El fútbol tiene estas cosas. Pasan los días y los partidos y ves que no tienes oportunidades, pero yo estaba preparado para rendir si llegaba el momento. Qué mejor que este fuera en la final y para ayudar a ganarla", declaró el defensa de Martorell en 'El Partidazo de COPE'. "Había estado todo el mes preparado por si en algún momento tenía que llegar la oportunidad y mira, llegó en la final. Y la pudimos ganar, que era el objetivo de todos. Estábamos todos ahí para sumar, nos tocara o no nos tocara jugar. De la Fuente no me dijo nada especial antes de entrar, siempre le había dicho que estaba preparado para lo que me tocase", añadió.

Eric, que reconoció en una distendida conversación que ya ha visto repetida la final y que no hizo ninguna promesa en caso de ganar el Mundial, así que "en ese sentido estoy tranquilo", destacó que el gran éxito de la selección española "es algo que estará siempre ahí guardado". "Ha pasado una semana, pero es algo que emocionará siempre. Cuando acabó el partido, también por la situación de estar muy lejos, éramos conscientes de lo que habíamos hecho, pero no de la magnitud de gente que estábamos moviendo. Cuando volvimos a España nos dimos cuenta de ello", explicó.

El futbolista del Barça, sin embargo, ya mira al futuro a pesar de que solo lleva una semana de vacaciones y tiene permiso para descansar hasta el próximo 12 de agosto. "¿La Champions? Sí, sí, está claro. No me puedo quejar del palmarés que tengo a mi edad, pero todo jugador quiere ganar títulos. En eso estamos", aseguró.

"No es casualidad que Ferran marcara el gol del Mundial"

Sobre el héroe de España en la final del Mundial contra Argentina, Ferran Torres, el futbolista catalán opinó que "no es casualidad que el gol que nos dio el Mundial lo metiera él". "Por suerte o por desgracia, tanto Ferran como yo estamos curados de espantos. Nuestro trabajo es jugar a fútbol, que creo que es un privilegio. Siempre he dicho que las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre hay que estar ahí, con la actitud"

Eric y el futbolista de Foios, por cierto, comparten psicólogo deportivo. "Ya hace 5 años que trabajo con él y ha sido alguien muy importante para mí. No solo en el aspecto mental, sino también en el futbolístico. Es como alguien más de la familia", sentenció.