Eric Garcia vuelve a romperse la nariz

Mala suerte para uno de los jugadores más utilizados por Hansi Flick. Eric Garcia aguantó solo 25 minutos sobre el terreno de juego, debiendo dejar su plaza en el lateral derecho a Jules Kounde. El defensa de Martorell cayó lesionado tras chocar con su compañero, Rodri, en el lanzamiento de un saque de esquina y tuvo que marcharse al vestuario con una fractura nasal. No pudo seguir el catalán y enfiló el camino de los vestuarios dolorido, resignado y con la nariz torcida.

Eric Garcia ya sabe lo que es una fractura nasal, pues sufrió una muy parecida la pasada temporada. Fue en noviembre del año pasado en el campo del Brujas en partido de Champions. En un salto aéreo su nariz impactó con la cabeza de Romeo Vermant y tuvo que marcharse a los vestuarios. El parte médico indicó que Eric Garcia sufría una fractura de los huesos propios de la nariz.

El defensa no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero sí tuvo que utilizar una máscara para entrenar y jugar. Disputó sin problemas el siguiente encuentro oficial del equipo de Hansi Flick ante el Celta. Habrá que esperar si en esta ocasión tampoco se ve obligado a pasar por el quirófano y está listo para seguir jugando con una siempre incómoda máscara o debe ser operado y está un tiempo de baja.

El de Martorell ha disputado esta temporada tres de los cuatro partidos de Liga que ha jugado el Barça. Todos ellos como lateral derecho, siendo titular ante el Elche, el Athletic y el Valencia y habiendo descansado contra el Rayo Vallecano.