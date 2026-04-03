Eric Garcia vuelve a escena y llama a la puerta del Mundial

Eric Garcia vuelve. Y no es un regreso cualquiera. El central azulgrana reaparece ante el Atlético de Madrid tras perderse la vuelta de semifinales de Copa por sanción y encadenar tres ausencias más por molestias (Newcastle, Sevilla y Rayo). Un paréntesis inoportuno, justo antes del último parón de selecciones previo al Mundial, que frenó su inercia… pero no su candidatura.

Porque si algo sostienen los datos es la jerarquía que Eric ha construido esta temporada en el Barça de Hansi Flick. Hasta este percance, había sido el jugador más utilizado del equipo. Ningún central español puede igualar ese volumen ni ese peso competitivo en su club.

Un contexto que también quiso subrayar el propio seleccionador, Luis de la Fuente, que salió al paso de su ausencia en la última lista: “Para que no haya dudas, Eric ha estado conmigo en la Sub-19, la Sub-21, la Olímpica… Es un futbolista contrastado y muy querido por la Federación y por mí, especialmente”. El técnico riojano dejó claro que su no convocatoria no responde al rendimiento: “Posibilidades, las tiene todas. Estaba en un momento muy bueno y ha tenido una pequeña lesión que, quizá, es lo que le ha impedido estar aquí en esta concentración”.

Los números

Es decir, no es una cuestión de nivel. Y ahí, los números vuelven a hablar, porque le colocan por delante de varios convocados por España, que además dejaron dudas en este parón. Eric Garcia es el central con mayor participación esta temporada en su club, el Barça: 42 partidos, 38 como titular y 3.230 minutos, superando con claridad a Dean Huijsen, Cristhian Mosquera y Aymeric Laporte en presencia, continuidad y peso competitivo.

Su influencia en el juego es todavía más evidente con balón. Lidera en toques por partido (82,9), más de diez por encima de Huijsen, lo que refleja su papel central en la salida y construcción. Es, además, el más preciso en el pase (92%), el mejor registro entre los comparados.

El impacto ofensivo también marca diferencias. Es el defensa con más pases clave (1 por partido), doblando o incluso quintuplicando a sus competidores directos. No solo inicia la jugada: también la acelera y la decide. En cifras, suma 1 gol y 2 asistencias, participando directamente en tres acciones de gol, solo por detrás de Huijsen en este apartado.

Eric Garcia ordena al equipo. / Joan Monfort / AP

En defensa, sus números refuerzan el argumento. Lidera en intercepciones (1,4 por partido) y es segundo en balones recuperados (3,6), muy cerca de Laporte. Es decir, no solo tiene peso con balón: también sin él. A todo ello se suma un factor diferencial: la polivalencia. Eric es el único de los centrales comparados capaz de rendir con naturalidad como central, lateral e incluso pivote, además de ser el que más campo abarca, como reflejan sus mapas de calor.

Comparativa directa

Partidos jugados : Eric (42) > Huijsen (32) > Mosquera (25) > Laporte (23)

: Eric (42) > Huijsen (32) > Mosquera (25) > Laporte (23) Nota media SofaScore : Huijsen (7,23), Eric (7,03), Mosquera (6,94), Laporte (6,90)

: Huijsen (7,23), Eric (7,03), Mosquera (6,94), Laporte (6,90) Toques por partido : Eric (82,9), Huijsen (71,6), Laporte (58,8), Mosquera (39)

: Eric (82,9), Huijsen (71,6), Laporte (58,8), Mosquera (39) Precisión de pase : Eric (92%), Mosquera (91%), Huijsen (89%), Laporte (89%)

: Eric (92%), Mosquera (91%), Huijsen (89%), Laporte (89%) Pases clave : Eric (1), Huijsen (0,5), Laporte (0,4), Mosquera (0,2)

: Eric (1), Huijsen (0,5), Laporte (0,4), Mosquera (0,2) Intercepciones : Eric (1,4), Laporte (1), Huijsen (0,8), Mosquera (0,6)

: Eric (1,4), Laporte (1), Huijsen (0,8), Mosquera (0,6) Balones recuperados: Laporte (3,8), Eric (3,6), Huijsen (2,8), Mosquera (1,6)

Eric Garcia vuelve ante el Atlético, pero su foco va más allá de ese partido. Su temporada le respalda como uno de los centrales más completos, regulares e influyentes del fútbol español. El Mundial está en el horizonte. Y Eric, de vuelta sobre el césped, ya ha empezado a llamar a la puerta