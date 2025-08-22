Eric Garcia, el único caso pendiente

El 'plan renove' de Deco está llegando a su culminación tras ser oficial la continuidad de Jules Koundé y estar la de Frenkie de Jong muy encarrilada, aunque sin prisa para cerrarse. En cambio, la de Eric Garcia sí podría llegar antes del cierre del mercado. El de Martorell se ha ganado a pulso estampar la firma en un nuevo contrato que se extenderá hasta 2030. Es la renovación que falta por definir, pero el optimismo y la predisposición por ambas partes es total.

En los últimos meses se han ido sucediendo reuniones entre el club y los agentes del futbolista, y se ha avanzado muchísimo con las condiciones de su renovación. Hansi Flick ha sido uno de los máximos valedores, pues está totalmente convencido de que es un jugador muy necesario en su plantilla por su polivalencia defensiva y porque siempre le ha respondido con una muy buena versión.

Eric solo piensa en azulgrana

Eric, por su parte, solo quiere pensar en el Barça. Después su cesión en Girona, en la que se encontró muy a gusto e incluso se vio jugando los próximos años de rojiblanco cuando en el Barça parecía no tener espacio, todo ha cambiado a mejor para el de Martorell. Se ha convertido en una pieza importante en la plantilla azulgrana y Hansi Flick incluso le dio la titularidad en el estreno liguero, en Mallorca, por delante de una 'institución' en el equipo como es Jules Koundé.

De lateral... o de central

Eric Garcia siempre se ha sentido central, y de hecho puede contar con oportunidades en el eje defensivo tras la marcha de Iñigo Martínez. La pareja titular ha arrancado con Ronald Araujo y Pau Cubarsí, pero el de Martorell está en plenas condiciones de luchar por una plaza, sobre todo ante el uruguayo.

Eric es el único futbolista de toda la plantilla azulgrana que empezó en el primer escalafón del club, pues entro en la Escola FCB y fue ascendiendo peldaños en las categorías inferiores, siempre como capitán, hasta que se marchó al Manchester City.

Se han cumplido 5 años del regreso al club de su vida, con la cesión al Girona de por medio. Eric Garcia se ha ido consolidando y cumpliendo objetivos en el Barça. En la selección, su nombre podría volver a aparecer en una lista de Luis de la Fuente desde la última convocatoria, en el pasado Mundial de 2022, cuando Luis Enrique estaba al frente.

La confianza por ambas partes es total y así como la renovación de Frenkie cuenta con más 'ingeniería financiera' por su sueldo más elevado y el diferimiento, con la de Eric Garcia se dan los condicionantes para que pueda ser efectiva incluso antes del cierre del mercado. Eric Garcia termina su actual contrato el próximo 30 de junio, y aunque la confianza es máxima, no se quiere demorar en una renovación que se cerrará sí o sí.