Eric García, trasladado a un hospital en Brujas por una posible fractura nasal

El Barça empató ante el Brujas por tres goles a tres en un partido que dejó preocupaciones más allá del resultado y los constantes errores defensivos. Una de ellas fue la lesión de Eric García, que terminó el encuentro con el tabique desviado tras un fuerte golpe sufrido en la segunda mitad en un choque aéreo. El central catalán, que atendió a Movistar tras el pitido final, dio a entender que el golpe era serio y que podría tener la nariz rota.

“El golpe ha sido fuerte, creo que tengo la nariz rota”, comentó el defensa, aún con gestos de dolor, explicando que la acción se produjo dentro del área en una jugada en la que el árbitro no señaló falta. A pesar del impacto, Eric completó los noventa minutos, aunque visiblemente afectado por la molestia.

Según informó Alfredo Martínez en Onda Cero, el central azulgrana fue trasladado directamente a un hospital de Brujas para una primera exploración. La decisión de realizar las pruebas de inmediato, antes incluso de que el equipo regresara a Barcelona, refleja la urgencia de la situación. Normalmente, este tipo de revisiones se realizan al día siguiente en la Ciutat Esportiva, por lo que este cambio de protocolo muestra la preocupación del cuerpo técnico y médico por la posible gravedad del golpe.

Eric García, que venía encadenando buenas actuaciones en los últimos partidos, afronta ahora unas horas decisivas para conocer si la lesión le obligará a parar. El club esperará a tener los resultados de las pruebas y a partir de ahí tomará una decisión.

La máscara, otra opción a tener en cuenta

No sería la primera vez que un jugador disputa un partido con una máscara protectora. Sin ir más lejos, Cubarsí no se fracturó la nariz, pero recibió una patada ante el Estrella Roja en noviembre de 2024 y necesitó 10 puntos. Volvió a entrenar y a jugar con protección facial. Si las pruebas confirmaran fractura en Eric García y Flick contara con él ante el Celta, podría jugar con máscara si estuviera lista a tiempo. Sin embargo, por ahora toca conocer el diagnóstico y decidir entre arriesgar o darle descanso.