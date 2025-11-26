Eric: "Tenemos que ser más competitivos"

El 3-0 dolió, y mucho en en vestuario azulgrana. Todos los futbolistas que pasaron por los medios admitieron que fue una derrota dura y que el equipo no había tenido posibilidades de remontada tras quedarse antes del descanso con un futbolista menos por la expulsión de Ronald Araujo. El más crítico de ellos fue Eric Garcia. El de Martorell aseguró que al Barça le faltó ser más competitivo ante un rival, como es el Chelsea, muy intenso.

Champions

"Es jodido, veníamos de ganar al Athletic, de hacer un buen partido y tuvimos un buen arranque, pero nos marcaron a balón parado. En la segunda parte intentamos aguantar, pero el 2-0 duele", reconoció un Eric Garcia que hizo una lectura táctica del partido y sentenció: "No supimos ajustarnos bien a su salida de tres. Tuvimos que ir todo el rato corriendo detrás del balón", explicó.

Para sacar Eric esta conclusión. "Tenemos que ser un poco más competitivos en este tipo de partidos. Ser más fuertes en el duelo, porque si te quitan el balón, es imposible ganar estos partidos".

Rashford: "Pudimos hacer más"

También habló para los medios con derechos Marcus Rashford. No fue titular el extremo inglés, y cuando entró en la segunda mitad ya las opciones de hacer algo eran remotas. Pese a ello, dijo que "no es imposible ganar diez contra once, si ellos no encuentran la superioridad y tú haces las cosas bien con el balón. Pudimos hacer más, pero hay que estar listos para el fin de semana".

Lamentó Rashford que el equipo "se intentó recuperar, pero no lo conseguimos. Con la cartulina roja fue difícil mantenernos compactos, perdimos mucho balón". Y de nuevo, la conjura: "Tenemos que intentar volver cuanto antes".

Marcus Rashford, en Stamford Bridge / Valentí Enrich

Joan Garcia, por su parte, admitió que "está claro, queremos tener la portería a cero las máximas veces posibles y el partido no salió como queríamos. Hay que seguir luchando". Y sobre la roja a Ronald Araujo al límite del descanso, explicó: "A nadie le gusta dejar al equipo con uno menos. El mensaje del vestuario a la media parte era de poner muchas ganas, pero el gol suyo al principio de la segunda mitad nos cortó ese ritmo".