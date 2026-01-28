Eric Garcia, sustituido por un golpe en la cabeza

El partido ante el Copenhague no fue el de Eric Garcia. El de Martorell, extensión de Hansi Flick en el campo esta temporada y único jugador que ha disputado todos los partidos del Barça en lo que va de curso, tuvo que ser sustituido al descanso con 0-1 en el marcador y Marc Bernal fue el elegido para ocupar en el césped.

¿El motivo? Según avanzó la Cadena SER y pudo confirmar SPORT desde el Spotify Camp Nou, Eric sufrió un golpe en la cabeza durante los primeros 45 minutos que lo dejó grogui para volver a saltar al terreno de juego. Aunque no se trata de ningún percance por el que preocuparse, al tratarse de un pelotazo en una zona sensible que le provocó algún mareo, el cuerpo técnico de Flick y los servicios médicos no quisieron arriesgar.

Mejor en ataque

No empezaron bien las cosas para Eric, que en el minuto cuatro salió en la foto del gol inicial de los daneses aunque no fue el culpable principal. Reconvertido a pivote por primera vez desde hace un mes -la última ocasión en la que ocupó la primera altura del centro del campo fue en el primer partido de 2026 ante el Espanyol- el catalán no pudo llegar a un mal pase de Kounde en el centro del campo, un balón perdido que activó la contra del Copenhague para gol de Dadason.

Fue la última vez que sufrió en defensa, pero en ataque las cosas tampoco le salieron bien, aunque no fue por falta de empeño, y es que se podría decir que el central estuvo más fino en tareas ofensivas, con dos de las tres oportunidades más claras del Barça en la primera mitad. La primera, un disparo mordido que rebotó en la defensa en el que Kotarski pudo reaccionar a tiempo.

Noticias relacionadas

El segundo, un disparo tras un recorte seco y durísimo que se estrelló en el larguero, el primero en el partido del Barça, y que la madera escupió con la mala suerte que el balón no botó por detrás de la línea de gol. Llegó entonces el descanso y el cambio por precaución por un Marc Bernal que cumplió con creces como timón del equipo en el triunfo final (4-1).