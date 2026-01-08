Eric Garcia: "Me siento más cómodo jugando de central o de lateral"

El FC Barcelona espera rival para la final de la Supercopa de España del próximo domingo, que saldrá del ganador esta noche del duelo entre Real Madrid y Atlético. Antes de que los azulgranas se preparen para el partido, Eric Garcia, el único futbolista del primer equipo que ha disputado todos los encuentros este curso, ha comparecido en el canal de YouTube del Barça para responder a las preguntas de los aficionados.

El polivalente futbolista ha explicado que se encuentra mejor actuando en el centro de la zaga o en el lateral, aunque cada vez se siente más confortable en el centro del campo. "De central y lateral estás expuesto, más aún por como jugamos, pero es donde me siento más cómodo, porque he jugado en el centro de la defensa toda mi vida hasta que llegué al Girona. Ahora que juego de centrocampista me empiezo a adaptar", explicó Eric.

El jugador de 24 años, que cumple 25 este viernes, ha destacado que la gran virtud de Hansi Flick es su "cercanía" con la plantilla. "En todo momento está para hablar contigo, su gestión con el vestuario es muy buena", detalló el de Martorell, que también alabó la figura de Joan Garcia, uno de sus grandes amigos en el Barça junto a Dani Olmo, Ferran, Pedri y Fermín: "Es espectacular tenerlo como portero. Las paradas que hace nos sorprenden hasta a nosotros que lo vemos entrenar cada día".

"Ganar la Supercopa nos daría un impulso extra"

Asimismo, Eric ha desvelado que su mejor partido con la elástica azulgrana tuvo lugar el curso pasado contra el Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que cerró prácticamente la consecución del título liguero del Barça. "La derrota en Champions contra el Inter nos dolió, así que tuvimos que dar el máximo en ese partido para resarcirnos", apuntó el futbolista catalán, que quiere seguir haciendo historia con el club de su vida: "Ganar trofeos con el Barça y jugar en el mejor club del mundo es el mayor reto que hay. Esa es la máxima motivación y, entre comillas, nuestra obligación".

Este domingo, el Barça, con Eric sobre el césped, buscará revalidar la Supercopa de España y alzar el primer título de la temporada, que supondría un importante salto de moral para afrontar el tramo decisivo del curso. "Estamos en enero, cada vez queda menos para lo importante. Salir como campeones nos daría un impulso extra ahora que tenemos un calendario complicado", sentenció Eric.