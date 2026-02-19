Eric Garcia: "Si quieren anularte un gol, lo harán"

Eric Garcia se ha convertido en una de las voces autorizadas del vestuario del FC Barcelona. Tras unos días de ruido externo por los resultados negativos, el de Martorell mostró su cara más analítica y pausada en Catalunya Ràdio.

El susto de Girona

"Finalmente, la posible lesión en Montilivi quedó en un susto."

La reunión con Flick

"Queríamos hablar un poco sobre todo lo que fueron los partidos de Atlético y Girona. Hasta entonces no había problemas, todos estábamos contentos. La manera en que se perdió los dos partidos lo magnifica todo. Son dos partidos importantes. Ha sido una reunión positiva y hemos salido todos contentos"

La línea adelantada

"Desde que llegó Flick hemos tenido este estilo de juego. Intentamos presionar todo el partido. En liga tampoco encajamos una barbaridad. En Champions han sido partidos de muchos goles. Los rivales ya nos conocen. La clave es saber por qué nos generan estas ocasiones por delante del hecho de no defender bien. Últimamente, estamos teniendo muchas pérdidas de balón que nos están matando. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Queremos volver a tener el control de la pelota, que es lo más importante, y encontrar un equilibrio"

"También tenemos muchas situaciones con recuperaciones de pelota que, con los jugadores que tenemos, nos permiten plantarnos delante del área. Hay que saber cuándo lo podemos hacer y cuándo no. En estos dos últimos partidos todo nos ha salido cruz".

"Al final, este estilo de juego nos ha llevado a ganar cuatro títulos. Es lógico que los rivales de un año al otro se adapten a la manera que tú juegues. Ahora nos encontramos con que, sobre toda la línea defensiva, los rivales a veces nos ponen cinco o seis jugadores en nuestra línea y estamos en inferioridad. Es un problema de ver realmente. Tenemos que encontrar la solución en la hora de presionar, en la hora de colocarnos y en la hora de colocarnos en este estilo. Cuando nosotros somos capaces de cerrar a los rivales en su área, podemos hacer mejor la presión tras pérdida. En el partido contra el Atlético de Madrid, casi todo fueron contraataques por pérdidas nuestras. Es una cosa que, a sabiendas de cómo jugamos nosotros y que nos podemos exponer a este riesgo, es una cuestión que tenemos que tener. Si juegas un partido de Champions, el otro rival también tendrá mucha calidad y en algún momento u otro puede tener alguna ocasión".

La presión del equipo

"La falta de presión en comparación con el año pasado es una cuestión general. Hemos tenido partidos este año en los que lo hemos hecho muy bien. Hay situaciones y situaciones. Tenemos que conocer al rival contra quien jugamos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid nos intentaba venir a presionar; si veíamos que no lo hacían bien, ya se cerraban detrás. Si no estás muy ordenado o si pierdes la pelota, es muy complicado hacer la presión de las pérdidas. Y ellos saben que si roban la pelota, por bandas nos pueden crear más peligro. Sobre todo por la izquierda, que tenemos a Balde que tira más para arriba. Jules (Koundé) cierra más."

El arbitraje en los últimos partidos

"El tema arbitral es una cosa que también hemos hablado en la charla con Flick. Sabemos que hay ciertas situaciones que no podemos controlar. Hoy en día, haces un gol y, si quieren sacar cualquier cosa anterior a la acción, pues te lo anularán por muy mínima que sea. También han sido dos partidos en los que hemos entrado un poco de frustración, del hecho de que las situaciones siempre nos han ido en contra".

Eric Garcia en el partido contra el Atlético de Madrid / Dani Barbeito / SPO

"Sobre todo el partido de Madrid fue muy claro. Volvimos bien de la media parte y los primeros cinco minutos estábamos creando ocasiones; se hace un gol y pasan siete minutos hasta que lo validan o no lo validan. Me parece una locura."

Su polivalencia en el campo y su nuevo papel

"Yo de posición natural soy central. En la etapa en el Girona, jugué mucho de lateral y, si tengo que ayudar en el centro del campo, también me adapto. Depende de las situaciones del partido. Sé dónde empezaré, pero no dónde acabaré. No es fácil, pero me he sabido adaptar a esta situación".

"El final de la temporada pasada fue muy positivo para mí, que es cuando empecé a tener más regularidad. Es verdad que fue por culpa de la lesión de Koundé. Ahí empecé a jugar de lateral y salieron buenos partidos. He seguido esta dinámica. El míster me ha dado muchísima confianza y, al final, yo intento devolverla".

Una posible marcha en el mercado invernal de 2024

"Es verdad que hubo un momento en que todo hacía indicar que me iría. El partido en Benfica cambió un poco todo. Íbamos perdiendo al entrar, y al final hago el gol, remontamos, y tuve una charla con el míster al día siguiente. Se puede decir que tomé la mejor decisión".

"Al final necesitaba saber su punto de vista (de Flick), qué veía, qué pensaba. El hecho de moverme un poco y tener la oportunidad de no solo jugar de central, sino también de lateral y, al final, también adaptarme a la posición de mediocampista, me ha hecho ganarme su confianza."

La vuelta del City e inicios en el Barça

"Yo nunca he dudado de mí. Siempre he tenido claras las condiciones y las habilidades que tenía. Venía de una temporada en que no jugué en el City porque tomé la decisión de no renovar. Tras casi un año en blanco, me tocó volver a empezar y, a medida que pasaba el tiempo, yo sentía la necesidad de tener la regularidad de minutos para poder crecer".

Eric Garcia en un partido con el Manchester City / Matthew Childs/NMC/Pool / EFE

"En un equipo como el Barça, que juega cada tres días, todos son partidos muy importantes. Entiendo que en este momento no tuve paciencia, y por eso tomé la decisión de irme al Girona, de irme una temporada a un equipo con un estilo de juego parecido al que se hace aquí y con un entrenador que me dio muchísima confianza. Aproveché la oportunidad para crecer como jugador, crecí como persona y al final volví aquí al Barça. No fue fácil, pero a medida que fueron pasando los meses encontré esta confianza".

Araujo y las críticas redes sociales

"Al final, en redes sociales hoy en día, no sabes quién te está insultando, de dónde es, si es fan del Madrid o de otro equipo… Yo siempre he pensado que si te están insultando es porque algo estás haciendo bien. Estás en una situación en la que a todo el mundo le gustaría estar, jugando en el Barça. Y sabes que en un club como el Barça convives en esta presión, tienes que ganar siempre, es un club ganador; cuando las cosas no van bien al final, los que jugamos somos nosotros".

"De una manera u otra, se nos culpará. Yo he estado tranquilo, centrado en lo mío. Al final siempre he dicho que el ruido de fuera nunca lo puedes controlar. Lo único que puedo controlar es cuando entro al campo, cómo juego, la actitud que pongo… Y al final, si la actitud es buena, lo dejas todo, trabajas, las cosas acaban llegando."

Araujo cabizbajo en la derrota del Girona / Gorka Urresola Elvira / SPO

Una posible convocatoria para el mundial

"El año de Mundial ilusiona a todos los jugadores. Ojalá poder estar. Es una cosa que no depende de mí. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando al máximo, intentar dar mi mejor nivel y después ver si el seleccionador me convoca".

Centrales que más le impresionan

"Al final tenemos a Cubarsí aquí, con la edad que tiene. Es impresionante el que hace. Araujo me gusta mucho. Con su físico y su capacidad de recuperar la pelota, es increíble. Allá donde vayas, seguro que encontrarás centrales muy buenos".

Sus entrenadores y quién le ha ayudado más

"Míchel me dio una confianza increíble desde que llegué allí. Es el entrenador con el que más he aprendido. Me enseñó mucho y yo siempre le digo que estoy aquí gracias a él. Hicimos un año increíble. Actualmente, Flick, con la confianza que me está dando, me valora mucho".

Michel y Eric Garcia celebrando la victoria del Girona / Dani Barbeito / SPO

La máscara

"El día del Alavés me volvieron a dar un golpe en la nariz y la tuve que llevar un tiempo más. Es un tema de protección. Me sentía bien, me sentía seguro, pero no hay ningún tema de superstición. Intimida, pero también molesta. La visión no es la misma".

Capitán y líder

"Este año he tenido la suerte y el privilegio de llevar el brazalete en algún partido. En el vestuario me gusta el buen rollo, que la gente esté contenta. Sabemos que cuando las cosas van mal no toca, lo tenemos claro. Intento animar a todo el mundo, pero una vez entramos en el campo, las bromas se acaban".

Las aspiraciones de ser campeones de Liga

"Hemos estado en situaciones peores. Cuando perdimos en el Bernabéu estábamos 5 puntos. La Liga es muy larga y con el equipo que tenemos depende de nosotros".

Elecciones del Barça del 15 de marzo

"Soy socio del Barça desde hace poco. No voy a votar, me centraré en el partido".

La posible remontada contra el Atlético

"Vamos a remontar. Si algo hemos demostrado durante el año y medio con Flick es que podemos dar la vuelta a cualquier resultado. Al Atlético todos lo conocemos y sabemos que si hacemos un gol rápido, ellos son un equipo que defiende bien y que se cierra bien atrás, pero creo que los podemos hacer daño".