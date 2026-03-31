Eric García señala al jugador del Barça con más carácter y liderazgo: "Muchas veces me cabreo con él"

Eric García ha ido ganando protagonismo en el primer equipo del FC Barcelona desde su regreso al club, consolidándose como un central de rotación habitual y con cada vez más peso dentro del vestuario, además de seguir siendo una pieza recurrente en la selección española.

El defensa pasó por el formato de DAZN 'Preguntas en pelotas', donde repasó aspectos de su carrera, su personalidad dentro del vestuario y también cuestiones más personales.

Uno de los temas más comentados fue su particular top 3 de equipos del Mundial. Sin dudar demasiado, mencionó a España, Brasil y Argentina, comentando a la albiceleste "por ser la última campeona".

Eric García mostró también su ambición con la selección española y sus aspiraciones en futuras citas mundialistas: "Ojalá se pueda llegar lejos".

Eric Garcia debutó con Luis Enrique en la selección absoluta / JuanJo Martín / EFE

El futbolista fue preguntado por el jugador del Barça que considera que ejerce más como líder silencioso en el vestuario, con carácter y voz. Sobre ello, el central no dudó en señalar a Raphinha, al que definió como un futbolista muy intenso y con un peso importante en el día a día del equipo.

"No es un líder que sea tan silencioso y que no se le vea tanto, pero yo creo que Raphinha. Tiene mucho carácter y muchas veces te cabreas con él porque a veces lo exagera, pero creo que tiene esta sangre caliente que después hace que como jugador esté todo el partido corriendo para arriba y para abajo, nos ayude mucho a la defensa y que meta los goles que mete", comentó.

Eric valoró muy positivamente su rendimiento, hasta el punto de situarlo entre los jugadores más determinantes de la actualidad: "Viendo el año que hizo la temporada pasada, puede estar considerado uno de los mejores jugadores del mundo".

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Además, el defensa también habló de su propio rol dentro del vestuario. Desde hace un par de meses, tras la salida de Ter Stegen al Girona, se convirtió en el quinto capitán de la plantilla: "Intentar ayudar a mis compañeros al máximo es algo que me sale de forma natural. Me gusta ayudarles tanto dentro como fuera del campo. Desde pequeño he sido capitán".