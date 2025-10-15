Eric Garcia: "Podría sacar pecho, pero el fútbol es un juego de errores y cuando falle me volverán a caer hostias"

El camino de Eric Garcia (9-01-2001, Martorell) para encontrar su sitio en el Barça está lleno de curvas. Con 17 años se fue al City de Guardiola, porque no se sintió valorado. De vuelta al club, sufrió la crudeza de las críticas y apostó por una cesión al Girona para recuperar la confianza. Dos temporadas después, es clave en el Barça de Flick. Son solo 24 años, pero Eric parece haber vivido ya varias vidas.

Durante este parón ha podido pasar página a las derrotas ante el PSG y el Sevilla. “Va bien para desconectar y descansar, pero ya estoy con ganas de volver a jugar”.

¿Qué pasó en esos dos partidos, sobre todo en Sevilla?

En el partido ante el PSG, en la segunda parte nos costó, corrimos demasiado detrás del balón y eso siempre acaba pasando factura, nos marcaron en el último minuto. En Sevilla, son cosas que pueden pasar en el mundo del fútbol. Creo que en la segunda parte tuvimos dos claras, y si hubiesen entrado, estaríamos hablando de una nueva remontada. Si lo miramos fríamente, en el minuto 90 íbamos 2-1. Tampoco hay que dramatizar.

Entonces no hay que estar preocupados.

Sabemos lo que tenemos que mejorar, los rivales nos conocen más y saben lo que queremos hacer. Soy de los que piensa que si nosotros estamos al nivel que debemos estar, es muy difícil que un rival nos pueda ganar.

Flick ha lanzado algunos mensajes impensables la temporada pasada. Por ejemplo, aviso que los egos matan el éxito y que hay que ser un equipo. ¿Ha cambiado algo en el vestuario?

Creo que vienes de una temporada en la que ganas tres títulos y puedes tener la sensación de que con lo que hiciste el año pasado puedes volver a ganar, pero los rivales mejoran, nos conocen más. No creo que sea un mensaje directo al vestuario. Creo que sabemos que tenemos calidad suficiente, con los fichajes que hemos hecho, para igualar o superar lo del año pasado.

Estáis teniendo más problemas con la presión. Cubarsí dijo que los delanteros tienen que apretar más para que la defensa avanzada sea sostenible. ¿Qué está pasando?

Nuestra presión empieza por los delanteros, pero tenemos diferentes tipos de delanteros. Rapha nos ayuda mucho en el tema de la presión y estas semanas no ha estado con nosotros por lesión, pero es un poco lo que he dicho. Los rivales nos hacen más daño con entradas desde la segunda línea, nos pican al espacio. Es algo que ya estamos trabajando, pero vuelvo a lo de antes. Venimos de dos derrotas y todo se está dramatizando. Hay que mirar lo de antes. Getafe portería a cero, Valencia portería a cero, en Newcastle nos marcan en el último minuto, en Oviedo nos marcan un gol desde medio campo. Todo se ha dimensionado por los últimos resultados, pero hay que estar tranquilos y seguir trabajando y mejorando que es lo que nos llevará al éxito.

Decías que los rivales ya saben cómo superar la línea y que están trabajando en ello. ¿Qué análisis habéis hecho para contrarrestarlos?

Analizas la segunda parte contra el PSG, en la que el rival tiene mucho el balón. Si lo tiene, te va a crear más peligro, vas más cansado, hay más espacios. Todo va enfocado a eso. Y en la primera parte en Sevilla, más o menos lo mismo. Los rivales buscan más descontrol, nos vienen a buscar más arriba. Si no tenemos el balón, nos hacen más daño. Tenemos jugadores arriba muy peligrosos en transición, pero al final, nuestro juego es tener el balón. Nos están haciendo más marcajes individuales y nos cuesta más encontrar soluciones. La mejora pasa por ahí.

Se ha hablado mucho sobre cómo entrena Flick el fuera de juego y algunos futbolistas como Balde han reconocido que usa una pantalla y para los entrenamientos…

Usa la pantalla para los entrenamientos tácticos: para simular lo que hace el rival, para ver cómo podemos llevar a cabo la presión, la salida de balón... La línea es compenetración. Hay que saber cuándo se puede hacer. Creo que hemos aprendido más a gestionar los últimos minutos. Somos una plantilla joven, con la chispa de ir a atacar, a presionar, pero hay momentos para hacer una cosa u otra.

Iñigo llegó a decir que no podía dormir tras los partidos con este estilo. Que se tomaba un café antes para estar concentrado al máximo y que después sentía la adrenalina de lo vivido ¿Eric puede dormir?

[Sonríe]. Si, duermo. Es algo arriesgado si no lo haces bien, pero ahí está el truco. Si lo hacemos bien, la mayoría de los rivales caen en fuera de juego porque entran en un estado de precipitación porque ven tanto espacio que ven claro que tienen que poner ahí el balón, pero lo hacen demasiado deprisa. Tenemos claro que hay que seguir mejorando porque los rivales van encontrando cosas. Es una manera de jugar que en líneas generales no está yendo bien.

Eric Garcia posa con su camiseta en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / Leonardo Gerzon

Sin Iñigo, estás jugando más, pero se marchó un amigo. ¿Se le echa de menos?

Lo conocí en la selección. Es una persona muy carismática que en el vestuario ayuda mucho, que en el campo es un líder. Obviamente, a personas así se les echa de menos.

Él dijo que se sentía bien siendo un líder de los que hablan y aprietan a los compañeros y que quizás los otros centrales tenéis otro estilo. ¿Te ves cogiendo este rol?

Es algo que estoy haciendo cada vez más y me han dicho que me ven con capacidad para hacerlo. Creo que lo puedo hacer y habiendo tenido a Iñigo, viendo como lo hacía, es alguien en que me puedo fijar. Y si puedo ayudar al equipo así, encantado.

En La Masia le sacabas una cabeza a muchos compañeros porque diste antes el estirón. Creciste defendiendo con esta superioridad, pero de mayor se cambiaron los papeles y te tocó jugar contra delanteros más fuertes que tú, ¿cómo viviste ese cambio?

Es un proceso natural. No tendrás el mismo cuerpo con 18 que con 20, con 20 que con 22 y con 22 que con 24. Llega un momento que tienes que ver tus debilidades y tus virtudes y a partir de ahí trabajar. El fútbol es cada vez más físico, te encuentras rivales más rápidos, más fuertes. Hay que saber jugar, no te vas a poner a levantar pesas de cien kilos porque perderás otras cosas, pero ves que algo tienes que hacer. La combinación correcta es saber cómo te tienes que colocar en el campo y saber lo que tienes que hacer fuera.

Cuando Iñigo se fue, dijo de ti: “A la chita, a la chita, picos cerrados”, ¿sientes que has tapado bocas?

Yo conocía mi potencial y la gente de mí alrededor, también. Al principio se me tildó de algo sin tener paciencia. Forma parte del día de hoy, de las redes sociales, juzgar sin ver lo que hay. No me lo tomé como algo personal porque le pasa a otros jugadores, tenía claro que tenía que fijarme en mí porque sabía de mi potencial. Por eso mi salida al Girona: necesitaba minutos y conseguir la regularidad que no estaba teniendo. Cuando llegué lo hice tras un año en el City en el que dejé de jugar tras no renovar, aquí empecé jugando y después dejé de hacerlo. Cuando eres joven, debes jugar. Cometes errores porque nadie nace siendo un experto. A día de hoy, en este momento, podría sacar pecho, pero el fútbol es un juego de errores y no lo voy a hacer porque después, cuando falle, me volverán a caer hostias.

Otro central con el que tienes una conexión especial es Cubarsí, ¿cómo es jugar con él y cómo os complementáis para poder suplir esa falta de centímetros o de agresividad que tienen centrales más corpulentos?

Con Cuba tenemos la suerte de haber jugado unas Olimpiadas juntos, todos los partidos, nos entendemos le diría casi sin hablar. Es verdad que igual no somos los dos centrales más altos, pero al final si miras el ejemplo de Mascherano cuando estuvo aquí en el Barça, el rendimiento que dio, hoy en día hay muchos centrales que no son tan altos. Al final juegas en un club como el Barça que por norma vas a tener 70% de posición de balón, obviamente que ese 30 que no tienes el rival tendrá peligro porque tú te expones a algo que es dejar espacio a tu espalda, pero creo que para eso somos defensas, para estar ahí en esos momentos.

Con los centrales, históricamente, hay esta fama de que tienen que ser tipos duros, incluso si son feos mejor. Ferran Torres dijo que Eric tiene la imagen de ser el yerno perfecto, pero que en realidad las mata callando…

[Sonríe]. Bueno, me gusta hacer bromas en el vestuario, apretar a mis compañeros en los entrenos, estas cosas. Al final él también es un cabroncete, aunque no lo diga, es el más peligroso. Pero bueno, creo que también este buen rollo es importante para el equipo. Ya tenemos suficientes partidos cada tres días. Al final no todos los jugadores enfocan el partido de la misma manera, unos están más relajados, otros están más tensos. Obviamente hay que saber cuándo hacer bromas, cuándo no hacer bromas, cuándo estar serios o cuándo no, pero creo que es algo que ayuda al vestuario también.

Eric Garcia repasó todo su proceso en el Barça para SPORT / LEONARDO GERZON / SPO

Hablabas antes del Girona y el sábado juegas contra ellos, ¿sigue siendo un partido especial?

Sí, pasé un año increíble allí. Tuvimos una temporada que pasará la historia, clasificar al Girona para la Champions. Creo que teníamos un equipo increíble, también a nivel humano. Míchel me ayudó muchísimo en mi carrera. Se lo digo muchas veces y les deseo todo lo mejor.

¿Qué te dio Michel?

Bueno, un poco esa confianza que necesitaba y que necesita todo jugador. Y también me abrió las puertas a jugar un poco más escorado a la banda, poder jugar en diferentes posiciones. Yo hasta ese momento igual era un poco reacio a salir de mi zona de confort y él medio me engañó, pues me dijo un día en Cádiz, ‘Solo vas a jugar hoy aquí’ y acabé jugando ahí toda la temporada. Me lo acabé creyendo y funcionó muy bien.

¿Crees que si ahora eres titular en el Barça es gracias a él?

Gran parte de ello es por él y ya se lo dije en su momento, confió en mí cuando a lo mejor había mucha gente que igual no confiaba y me dio esa confianza, esa oportunidad de seguir creciendo y seguir mejorando. Es un entrenador muy estricto; te enseña mucho vídeo para mejorar y creo que fue muy importante para mí.

De hecho, está tan enamorado de tu juego que el año pasado incluso intentó dos veces que volvieras...

El año pasado hubo un momento en el que no estaba teniendo muchos minutos. Obviamente tenía la opción de volver a Girona, sabía que estaba Michel. Al final creo que se tomó la decisión correcta.

Ahí intervino Flick y te dijo: ‘tú te quedas’…

Sí, el partido del cambio creo que fue el día del Benfica, porque estaba ahí el mercado abierto aún. Ese partido creo que cambió todo un poco.

¿Cómo te convenció?

Es verdad que en esos partidos estaba teniendo más minutos. Entras el día del Benfica, metes el gol, el equipo remonta. Hay estos partidos que no sabes por qué, pero te cambian un poco la situación y a partir de ahí creo que supe aprovechar mis oportunidades y ganarme la confianza del míster.

Quizás Flick luchó tanto para que te quedaras porque vio que podías jugar de todo: central, lateral, mediocentro...

Sí, al final creo que es algo muy importante en un jugador. Cuantas más posiciones puedes jugar mejor. Si estás en el banquillo puedes entrar en más sitios, si estás jugando después puedes acabar jugando en otras posiciones, es algo bueno, que igual era inesperado y no me lo imaginaba, pero creo que es algo que es una virtud.

Eric Garcia, durante la entrevista para SPORT / LEONARDO GERZON / SPO

Antes decíamos que tu físico ha cambiado, tienes un gimnasio en casa. ¿Lo utilizas tanto como Koundé?

Lo utilizo bastante, es un poco lo que hablábamos antes. De buscar el equilibrio entre el cambio físico. Que uno necesita el físico y la inteligencia. Obviamente que lo uso pero no solo para hacer pesas porque en el gimnasio se pueden hacer mil cosas.

Quería preguntarte también por algunos nombres propios como Rashford, que es un futbolista que viene de la Premier, una liga que conoces muy bien. ¿Cuál crees que es el mayor reto que él tiene en este Barça?

Creo que en la Premier los partidos son más abiertos, más de ida y vuelta, puede haber más espacios para los delanteros, aquí los rivales nos esperarán un poco más atrás, no habrá tanto espacio a la espalda y él es un jugador que tiene esta explosividad, este picarte al espacio. Creo que es algo que cambia un poco a lo que tenía ahí y está demostrando que también en el uno contra uno es muy peligroso, nos puede ayudar en muchas posiciones y es un jugador muy importante. Tiene esta versatilidad que puede jugar de extremo izquierdo, delantero, extremo derecho, en un club es muy importante.

En los entrenamientos te debes enfrentar a Lamine muchas veces, ¿hay alguna fórmula para pararle?

[Sonríe]. Bueno, es difícil, es muy difícil. Tiene un talento, una calidad… Obviamente, está Messi y después él. Creo que tiene unas cualidades que son muy parecidas, aunque no voy a decir que es como Messi porque al final Messi hay uno.

En pretemporada dijiste que el jugador que te había sorprendido más era Dro, ¿qué lo hace tan especial?

Es un jugador que entre líneas se gira muy bien, usa muy bien las dos piernas. Ostras, a mí personalmente siendo un chaval del 2008 creo que es… Me ha sorprendido mucho. Dani se ha lesionado, Fermín está volviendo de la lesión... Creo que tendrá oportunidades y que se verá el talento innato que solo tienen ciertos jugadores.

Otro futbolista joven que conoces bien es Ansu. ¿Lo ves disfrutando de nuevo del fútbol?

Sí, y tanto. Se lo merece muchísimo. El otro día hablé con él y le felicité. Ansu necesitaba un poco lo que yo hice cuando me fui al Girona, tener esa regularidad, esa confianza, buscar minutos, jugar mucho. No vamos a descubrir a Ansu ni vamos a decir que ahora hemos visto que tiene mucha calidad y que tiene mucho gol porque siempre lo ha tenido.

En el Mónaco parece un jugador distinto del que empezó en el Barça; aquel extremo explosivo ahora es más un mediapunta conectado al juego. ¿En los entrenamientos de la temporada pasada ya se veía esa transformación o seguía siendo desequilibrante en el uno contra uno?

Creo que aún tiene esa chispa, pero bueno, al final el fútbol evoluciona muy rápido. Creo que Ansu si tiene algo bueno es su calidad en espacios reducidos a la hora de girarse, a la hora de buscarte un pase. Es un extremo pero con ese toquecito de calidad de mediapunta. Recuerdo cuando jugábamos juntos en cadetes que muchas veces jugaba de falso nueve. Es una posición que le resulta familiar y en el Mónaco está haciendo mucho peligro ahí. Un poco lo que decía, tener la polivalencia de poder jugar en varias posiciones es muy importante hoy en día.

Eric Garcia charla con Joan Vehils, director de SPORT, y Ferran Correas / Leonardo Gerzon

Vamos llegando al final y aún no ha salido la palabra clave: renovación. Acabas contrato, la temporada pasada tuviste alguna duda de volver al Girona, ¿en qué punto estás ahora?

Están habiendo conversaciones y ojalá puedan llegar a buen puerto lo antes posible.

O sea que solo te planteas quedarte en el Barça…

Sí.

Estamos viendo que hay muchas lesiones en este arranque de temporada ¿Qué explicación le encuentras?

No te sabría decir, al final la lesión de Olmo por pequeña que sea pasa fuera del club, la de Lewandowski pasa fuera del club. Gavi es un tema de rodilla, Joan también, creo que son cosas en estos dos casos que no se pueden controlar, quiero decir, una mala acción de rodilla le puede pasar a cualquiera, ya sea entrenando, jugando. Son lesiones de jugadores importantes para nosotros, pero la temporada es muy larga, creo que tenemos plantilla suficiente para competir bien y a medida que vayamos recuperando lesionados, iremos creciendo más.

Es año de Mundial, ¿has pensado en la selección? ¿Es algo que te preocupe?

Obviamente es algo que te hace ilusión, pero estoy muy tranquilo. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Es algo que no depende de mí, por lo tanto, tampoco me voy a preocupar de más o de menos porque al final yo sé lo que tengo que hacer para estar contento conmigo mismo, para que el club tenga buenos resultados y, si después el seleccionador decide convocarme, genial y si no, pues también.

Para acabar. Dos curiosidades, la primera, ¿cuál crees que es el jugador más infravalorado de este Barça?

[Se lo piensa] ¡Buf! Yo creo que igual… puede ser que Frenkie esté ahí y creo que los dos mediapuntas, tanto Fermín como Dani. Son jugadores que cuando tenemos a los dos bien se nota mucho. Son dos jugadores con gol, que te dan asistencia, te dan trabajo, Dani, te puede jugar también de falso nueve, pueden jugar los dos juntos. Creo que son dos jugadores que son muy importantes para nuestro equipo.

La última, ¿qué es lo último que has buscado en ChatGPT?

Creo que busqué algo de café, que lo necesitábamos en el vestuario, a ver dónde lo podía comprar [carcajadas].