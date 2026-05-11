Eric Garcia se pronuncia sobre si se han enviado memes de la pelea entre Tchouaméni y Valverde

El FC Barcelona celebró el título de Liga por todo lo alto junto a su afición, en un Spotify Camp Nou completamente lleno y tras imponerse a su máximo rival, el Real Madrid. El conjunto dirigido por Hansi Flick encarriló el partido desde los primeros minutos gracias a los tempraneros goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, desatando la euforia entre los aficionados desde muy pronto.

Después del pitido final de Hernández Hernández, los jugadores azulgranas celebraron la victoria sobre el césped del Spotify Camp Nou, dejando imágenes memorables, especialmente Eric Garcia por su entrevista con TV3.

El defensa culé atendió a la televisión pública de Catalunya, donde fue cuestionado sobre la pelea que mantuvieron días antes del Clásico Fede Valverde y Tchouaméni, quien fue titular a pesar de todo, entre otros temas.

El periodista de TV3 no desaprovechó la oportunidad de cuestionarle: "Medio en serio y medio en broma, pero toca: ¿cuántos memes os habéis enviado sobre Tchouaméni y Valverde?".

Así celebró el Barça de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Al escuchar la pregunta, la cara del Eric Garcia fue todo un poema, pero no se aguantó la risa. "Bueno, obviamente, fue algo que sorprendió a todo el equipo, pero bueno hoy disfrutaremos de la victoria y dejaremos que hagan lo que tengan que hacer".

Entre risas, el periodista del ente público no dudó en preguntar: "¿Acabas de decir que se sigan pegando?". Ahí, el defensa del Barça quiso dejar claro que "no".

Una sanción ejemplar

Cabe recordar que Florentino Pérez decidió tomar cartas en el asunto e impuso una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la entidad. Un episodio que demostró el mal momento por el que atraviesa el Real Madrid.

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Después de que saliera a la luz en X, antes conocido como Twitter, los usuarios se mofaron de todo lo que se estaba viviendo en el club merengue. No dudaron ni un instante en crear todo tipo de memes para burlarse tanto de Valverde como de Tchouaméni. Puede ser que alguno de esos memes se enviase por el grupo de WhatsApp del Barça.