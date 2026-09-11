Eric Garcia, preparado para volver

El FC Barcelona regresó a los entrenamientos después del día de descanso concedido por Hansi Flick tras la goleada frente al Feyenoord. El equipo se puso rápidamente las pilas con el objetivo de continuar con la racha y conseguir la quinta victoria consecutiva en la Liga completando un pleno de 15 puntos sobre los 15 posibles.

Hansi Flick pudo trabajar con toda la plantilla, a excepción de Frenkie de Jong que continúa con su proceso de recuperación de sus problemas en la rodilla, y Roony, quien está lesionado de larga duración.

Por tanto, Eric Garcia volvió a estar con sus compañeros, pese a la fractura del tabique nasal sufrido en el partido de Mestalla. Eric, eso sí, debe utilizar una máscarea protectora para evitar golpes en la zona dañada.

La presencia de Eric Garcia es importante para ganar en solidez atrás. Frente al Feyenoord no jugó por sanción y Jules Koundé fue su recambio. El francés estuvo un tanto irregular y, sobre todo, se despistó en el gol marcado por el conjunto neerlandés.

Hansi Flick ha decidido que el de Martorell sea el lateral derecho titular en la presente temporada y todo apunta a que volverá al once en el desplazamiento del domingo, de nuevo a Valencia, aunque en esta ocasión para medirse al Levante en el Ciutat de València (16.15 h.). El conjunto granota se encuentra en la zona media de la tabla con cinco puntos.

El técnico alemán, por tanto, tendrá a 24 jugadores disponibles, por lo que deberá realizar un descarte. En Mestalla fue Brian Fariñas el que vio el encuentro desde la grada.

Del resto de la sesión, cabe destacar la presencia de Jesse Bisiwu, una vez recuperado del golpe que sufrió en Sabadell, aunque Hansi Flick anunció que de momento jugará en el Barça Atlètic.

El filial blaugrana se enfrenta este domingo al Logroñés Promesas en la capital de la Rioja (12.00 h.) y Juliano Belletti podría contar con un refuerzo de lujo en caso de tener al belga a su disposición.