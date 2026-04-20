Eric Garcia se prepara para el Barça - Madrid: "Nosotros haríamos el pasillo”

“Fue un golpe duro para todos, hubo momentos que creía que lo teníamos, sobre todo tras el 0-2 cuando tuvimos el 0-3, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que centrarse en el la Liga que es el premio a la regularidad, está encaminada pero cuanto antes la ganemos, mejor”.

Son declaraciones de Eric Garcia en la presentación de la 21a edición del Relats Solidaris de l’Esport, libro benéfico escrito por periodistas deportivos catalanes y que este año destinará todos sus beneficios a la Fundació Avan, dedicada al tratamiento de enfermedades neurológicas y trastornos del desarrollo neuronal en niños, adolescentes y mayores.

El central del Barça es el primer jugador que habla tras la eliminación europea contra el Atlético de Madrid y ha hablado de su expulsión. “La roja son criterios. Siempre nos sale cruz y a otros equipos no tanto. En estas competiciones siempre hay que tener un poco de suerte, ni en la ida ni en la vuelta nos han salido las cosas de cara, hay decisiones extrañas que cuestan entender, pero tampoco le voy a dar toda la responsabilidad a los árbitros”, ha comentado un Eric que pone en valor la temporada del equipo, a un paso de ganar la Liga.

“La imagen del equipo fue muy buena, dentro de la poca experiencia que tenemos. Hay que empezar a regularizarla porque jugando así nadie nos va a poder ganar. Estamos haciendo las cosas muy bien, nos duele lo de la Champions pero no quita mérito al año que llevamos, la ventaja en la Liga es buena y dice lo bien que estamos haciendo las cosas”.

Ganar LaLiga, cuanto antes

El Barça tiene la posibilidad de ganar la Liga contra el Real Madrid. También podría hacerlo antes y los blancos tener que hacer el pasillo. ¿Preferencias? “Si nos hacen el pasillo quiere decir que la habríamos ganado antes y como la quiero ganar cuanto antes, ya he respondido”. El jugador tiene claro que ellos lo harían. “El pasillo va dentro del club y de la persona, es un mínimo de respeto, nosotros lo haríamos”.

Eric Garcia ha apadrinado una iniciativa que ha contado con la presencia del presidente del Barça, Rafa Yuste, y que ha recaudado ya más de un millón de euros gracias a la venta de libros y la colaboración de patrocinadores como Banco Mediolanum, El Corte Inglés, Vueling, Torrons Vicens y Fundació Damm entre otros.

Noticias relacionadas

El libro se puede comprar en todos los centros de El Corte Inglés y la Fundació Avan destinará el dinero recaudado a comprar uno o dos exoesqueletos. “Ojalá podamos llegar al objetivo y que en una fecha tan especial como Sant Jordi podamos vender muchos libros”, ha acabado Eric Garcia.