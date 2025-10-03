Eric Garcia: de tener pie y medio fuera a ser el defensa más en forma del Barça

Eric Garcia es, a día de hoy, el defensa más en forma del Barça. Así lo evidenció el de Martorell ante un rival tan exigente como el actual campeón de Europa, el PSG. Koundé sufrió de lo lindo ante Nuno Gomes, Gerard Martín también lo pasó mal cuando Barcola vino a su banda y a Cubarsí, que no llegó al cruce en el gol de Mayulu, le está costando ser el de la pasada temporada. En cambio, el de Martorell, que tuvo que ser sustituido porque en sus propias palabras "estaba agotado, se me subió el gemelo, pero nada más", firmó un gran partido que da continuidad a su gran arranque de temporada y le da, una y otra vez, la razón a Hansi Flick, quien más luchó por su continuidad cuando estaba más fuera que dentro del Barça.

Eric dio susto ante el conjunto parisino / Champions

Solo Pedri suma más minutos

Eric está disponible para enfrentarse al Sevilla FC este domingo en el Sánchez Pizjuán. Se ha convertido en una pieza imprescindible para Hansi Flick y ya es el segundo jugador de la plantilla con más minutos 642'), solo superado por Pedri (776'). De los 9 encuentros que lleva disputados esta temporada (todos los posibles) ha sido titular en 7.

Y dando de nuevo muestras de una gran versatilidad, que le permite jugar tanto de lateral diestro o en su posición natural en el eje, como ante el París Saint-Germain. Además, ha cubierto puntualmente el lateral zurdo. Un todoterreno.

A sus 24 años y con muchísimo camino por recorrer, Eric Garcia muestra una madurez futbolística que le está permitiendo destacar tanto desde el punto de vista físico como en el apartado mental. En el primer punto, se aprecia que está más fuerte y que ha 'endurecido' su cuerpo para resistir mayores cargas físicas. Y en cuanto a la mentalidad, ha ganado muchísimo en confianza, lo que repercute positivamente en su juego.

Eric Garcia da instrucciones a Hansi Flick en la gira asiática / VALENTÍ ENRICH

El papel clave de Flick

En este aspecto, el apoyo y la convicción de Hansi Flick ha sido fundamental. El alemán fue quien convenció a Eric Garcia de quedarse en el Barça en el pasado mercado invernal y no marcharse al Girona en el pasado mercado invernal. Le dijo que si seguía progresando tendría oportunidades, como así ha sido.

A Eric le hacía falta un partido grande para acabar de despejar las dudas a quien las pueda tener (cada vez menos). Pese a la derrota del Barça ante el París Saint-Germain (el 1-2 de Gonçalo Ramos llegó cuando ya no estaba en el campo), su actuación, los 86 minutos que estuvo sobre el césped, fue digna de destacar: 4 despejes, 2 intercepciones, 2 tackles, 6 duelos ganados, 6 pases largos acertados y una precisión del 93 por ciento en el pase (56 de 60).