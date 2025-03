Eric Garcia, de pensar en su salida a ser la mejor solución para Flick

Eric Garcia ha pasado en pocos meses a ser un jugador solo de fondo de armario a convertirse en una pieza importante para Hansi Flick. Aunque alterna titularidades con suplencias, el de Martorell ha participado en los 7 últimos partidos de Liga y tiene la habilidad de entenderse con la pareja que sea necesaria en el eje central.

Esta vez le tocará actuar al lado de Iñigo Martínez. Eric Garcia se ha quedado en Barcelona trabajando durante el parón internacional y Flick considera que es el jugador idóneo para posicionarse en el medio de la zaga. Así lo confirmó en la rueda de prensa previa al partido ante los navarros.

Pau Cubarsí solo ha entrenado una vez con el grupo tras su lesión sufrida con la selección española, mientras que Ronald Araujo ni tan siquiera ha podido ejercitarse ni una sola ocasión con sus compañeros.

Por tanto, Eric Garcia será el hombre de cierre junto a Iñigo Martínez. La ventaja para el catalán es la capacidad de adaptarse con cualquier pareja de baile. Ha jugado con Iñigo Martínez, Cubarsí y Araujo. Con quién tiene más automatismo es con Pau Cubarsí después de la experiencia en los Juegos Olímpicos de París, pero su inteligencia táctica le permite amoldarse a otros futbolistas.

Adaptado al pivote

Eric Garcia no lo ha tenido fácil esta temporada en el FC Barcelona. Hansi Flick sigue pensando en él como medio centro en caso de necesidad. Una posición a la que puede volver en cualquier momento por la lesión de Marc Casadó. Frenkie de Jong se ha quedado como el único centrocampista de contención natural.

Flick probó a Gavi por delante de la defensa y la idea no le funcionó. El Barça perdió en Montjuïc ante la UD Las Palmas y al futbolista de Los Palacios no se le vio cómodo. Gavi no es tan posicional como un pivote nato y necesita abarcar más terreno para marcar las diferencias.

Eric Garcia se ha adaptado bien a la posición de central o de pivote defensivo / EFE

Eric Garcia estuvo a punto de salir en las ventanas de verano y de invierno. Su deseo era el de jugar con regularidad y tener protagonismo, algo que en el Barça veía muy limitado. Hansi Flick frenó en seco una posible marcha cuando el futbolista quería volver al Girona con Míchel.

La visión del técnico sobre el ex del Manchester City es tan positiva que el club incluso tiene la intención de ofrecerle la renovación. Eric Garcia termina contrato en 2026 y el Barça quiere retenerlo para más temporadas.

Mucho camino por delante

A sus 24 años es un futbolista con mucho recorrido y con una capacidad de crecimiento que le convierte en un valor que el FC Barcelona no desea dejar escapar.

Por su parte, el jugador ha demostrado un enorme compromiso, no se ha quejado nunca públicamente por su situación y demostró su barcelonismo desde el primer día que acordó su fichaje por el FC Barcelona.

Una decisión que le costó la suplencia con el Manchester City de Pep Guardiola, pero su deseo era volver al club donde se había formado y quería demostrar su nivel.

Eric Garcia salió de la zona de confort que podía tener en Inglaterra para arriesgarse a llegar a un club donde sería mirado con lupa y, tras su cesión en el Girona, su valoración dentro de la entidad barcelonista ha aumentado de forma considerable.