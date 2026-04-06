Eric Garcia y Pedri, el tándem invencible del Barça tiene una misión ante el Atlético

Las cuentas están claras en el doble pivote tras la lesión de Marc Bernal para unos diez días y la constatación de que a Frenkie de Jong no se le espera hasta el derbi contra el RCD Espanyol y no como titular. En el Spotify Camp Nou, repetirán Eric Garcia y Pedri si no hay ningún impedimento de última hora, pues Marc Casadó, aunque siempre ha dado la cara, no está teniendo esta campaña la plena confianza de Hansi Flick como para iniciar en partidos tan trascendentales. La eliminatoria de Champions League frente al Atlético de Madrid es cosa de una pareja que, siempre que han coincidido de arranque en el centro del campo, se ha mostrado invencible.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Son cinco los partidos en los que Eric y Pedri han formado de inicio en el doble pivote. El de Martorell ha alternado esta temporada tres posiciones y en todas ellas, también como lateral derecho, y sobre todo, como central, ha respondido. Pedri es el mago de este Barça, el generador del juego y cuando no ha estado sobre el césped en partidos importantes (Brujas, Chelsea o Girona), el equipo se ha resentido.

Pedri se siente protegido

Tener muy cerca a Eric Garcia, en comparación con Frenkie de Jong, le permite al de Tegueste enfocarse más en lo que mejor sabe hacer: llevar la batuta del juego, si bien sus números defensivos cada vez son más impresionantes. Pese a no ser un centrocampista natural, pues su vocación es la de central, la inteligencia de Eric sobre el césped le permite mantener al de Martorell la posición y acertar en la toma de decisiones. El resultado es una pareja bien compenetrada que tendrá este miércoles la misión de conseguir en el Spotify Camp Nou un resultado que acerque al Barça a las semifinales de la Champions.

FC Barcelona

Precisamente, la última vez que iniciaron juntos en el pivote fue bien reciente, el partido liguero en el feudo colchonero. Es cierto que Eric Garcia tuvo también minutos en el lateral cuando se lesionó Araujo, pero volvió al centro del campo cuando el que se retiró Marc Bernal. Fue en esa composición cuando llegó el gol de la victoria de Robert Lewandowski.

El balance no deja lugar a dudas: 5 partidos, 5 victorias. Los otros triunfos con Eric y Pedri en el centro del campo fueron ante el Eintracht de Frankfurt en la Champions League (2-1) y contra Atlético de Madrid (3-1), Betis (3-5) y Osasuna (2-0) en LaLiga. Del buen trabajo de ambos dependerá, en gran medida, que el Barça viaje al Metropolitano más cerca del objetivo. Una pareja de garantías y que cuenta con la plena confianza de Hansi Flick.